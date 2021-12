성탄절 강추위…24일 저녁부터 기온 '뚝'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 24일 밤부터 점차 기온이 떨어져 성탄절에는 찬 바람이 강하게 불며 추워지겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날부터 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 점점 떨어지겠고 25일 아침 기온은 대부분 지역에서 -5도 이하로 떨어지면서 바람도 강하게 불겠다.

25일 아침 최저기온은 -9~-3도 예보됐으며 낮 최고기온은 -4~0도, 26일 아침최저기온은 -12~-6도, 낮 최고기온은 -3~1도로 예보됐다.

25일 전남서해안에는 서해상에서 만들어진 구름대의 영향으로 오후(12시)부터 1~5cm의 눈이 내리겠고 26일 새벽(00~06시)에는 광주를 포함한 전남 서부 지역으로 확대되겠다.

특히 26일은 기온이 더 떨어져 체감온도는 더 추울 것으로 예상되며 앞으로 발표되는 기상정보를 참고해야겠다.

기상청은 "26일까지 눈이 오는 지역에서는 가시거리가 짧고, 내린 눈이 쌓여 도로가 미끄러운 곳이 많겠으니 결빙으로 인한 교통 사고와 보행자 안전사고에 각별히 주의하기 바란다"고 당부했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr