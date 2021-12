'특별사면' 박근혜 입원 중인 삼성서울병원 분위기

박근혜 전 대통령이 2017년 3월 31일 국정농단 사건으로 구속된 이후 4년 9개월 만에 오는 31일 신년 특별사면으로 석방된다. 정부는 24일 신년을 맞아 박 전 대통령을 비롯한 일반 형사범 등 3094명을 특별사면·감형·복권 조치한다고 밝혔다. 박 전 대통령은 지병 치료를 위해 서울 강남구 삼성서울병원에 입원 중이다. 당분간 입원 상태를 유지하다가 이곳에서 석방될 예정이다. 서울구치소를 들르지 않고 수감생활 중 사용한 물품 등은 대리인을 통해 따로 가져갈 계획으로 전해졌다. 박 전 대통령이 31일 석방되면 남은 17년 3개월형과 벌금 180억원은 면제 받는다. 삼성서울병원 앞 현장 사진을 모아본다.

