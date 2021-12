추미애 "김건희, 최서원보다 더 위험할 수도…대통령직 사유화할 것"

"제가 꿈속에서라도 나타나면 무섭고 사라졌으면 하는 존재일 것…위기감 느끼는 듯"

[아시아경제 김소영 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희씨에 대해 "여러 가지 의혹들을 비추어볼 때 정말 최고 권력을 손에 쥐었을 때는 최서원보다 더 위험할 수 있다"고 평가했다.

추 전 장관은 23일 연합뉴스TV 1번지 현장에 출연해 '김씨에게 맹공을 퍼붓는 이유'에 대해 "이른바 시장터에서 놀던 그런 버릇대로 국정을 또다시 좌지우지하는 어쩌면 제2의 최서원 사태가 초래될 수도 있다 하는 것을 지적하지 않을 수가 없다"고 답하며 이같이 밝혔다.

그는 "송영길 대표가 (김씨가) 후보의 꼭대기, 머리 꼭대기 위에 있는 사람, 최서원보다 더한 사람이라고 했다. 저는 검찰 권력의 사유화뿐만 아니라 국정 운영을 하는 최고 권력, 대통령직도 사유화하려고 한다라고 본다"고 말했다.

윤 후보가 '본인이 대통령이 되면 청와대 제2부속실을 없애겠다', '영부인 호칭을 쓰지 말자'고 발언한 데 대해서는 "검증을 회피하기 위한 말"이라며 "여론조사 보니까 대통령 부인에 대해서도 알아야 된다, 검증을 해야 된다가, 국민의 70%가 그렇게 지지를 보내고 있다"고 지적했다.

'윤석열을 키웠다'는 일각의 시선에 대해선 "윤핵관(윤석열 측 핵심 관계자)을 다른 말로 하면 검찰당과 언론당의 야합이다. 두 세력이 기득권을 엄호하고 있다"며 "제가 꿈속에서라도 나타나면 무섭고 사라졌으면 하는 존재일 것이다. 위기감을 느껴서 그런 말을 하는 것"이라고 했다.

이재명 더불어민주당 대선후보와 '대장동 개발 특혜 의혹'과의 연관성을 묻는 질문에는 "지금 검찰 수사가 본질을 비켜가고 있다"며 "성남시 땅에서 일어났다고 이재명 후보의 비리가 아니다"라고 강조했다.

