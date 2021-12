구례군·전남관광재단 업무협약 체결

위드코로나 시대 새로운 관광활성화 방안 모색

스마트관광도시조성 및 관광정책 협력강화를 통해 관광산업 재도약 기틀 마련

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 23일 (재)전남관광재단과 관광정책협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

위드코로나 시대 비대면 관광서비스 요구증대와 관광산업의 스마트관광체계로 전환이 필요해 짐에 따라, 구례군과 재단은 스마트 관광도시 조성 및 관광정책 협력강화를 위한 포괄적 협력체계를 강화해 나기기로 했다.

주요 협약 사항은 ▲스마트관광도시 조성 및 관광콘텐츠 개발 지원을 위한 상생협력 ▲관광정책 실행력 확보를 위한 정책공유 및 협력강화 ▲관광상품 개발을 위한 교육 및 자료공유 ▲기타 구례군과 재단 간 공동협력에 관한 사항 등이다.

특히, 이번 협약을 통해 관광산업의 디지털화 증가 추세에 발맞춰 스마트한 관광생태계 조성방안 마련 등 포스트코로나 이후 침체된 지역의 관광산업에 새로운 돌파구가 마련될 전망이다.

김순호 군수는 “위드코로나 시대를 대비해 구례만의 특색을 담은 스마트관광콘텐츠 개발하여 전남의 대표 관광지로 발돋움 되길 희망한다”고 말했다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr