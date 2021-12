황교안 "文 정권 K-방역은 'Kill 방역'…코로나 아닌 애먼 국민만 죽을 지경"

"방역패스 정책…정부가 코로나 공포 이용"

[아시아경제 김소영 기자] 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표가 정부의 코로나19 대응에 대해 "코로나 바이러스를 잡아 죽이면 좋겠는데, 애먼 국민들만 죽을 지경으로 괴롭히고 있다"고 지적했다.

황 전 대표는 22일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문재인 정권의 K-방역은 Kill 방역이다"라며 이같이 비판했다.

그는 "'코로나 징비록 K-방역은 없다'라는 책이 나왔다"면서 "징비록은 임진왜란 당시 전시 상황 속 조선을 이끌었던 류성룡이 전쟁 후 벼슬에서 물러나 과거를 반성하고 앞날에 대비하기 위해 임진왜란의 원인과 전황, 피해, 실책을 기록한 책"이라고 소개했다.

이어 "이 책도 K-방역의 잘한 점과 못한 점, 실책을 기록함으로써 나중에 이런 상황이 벌어질 때 같은 실수를 반복하지 않고자 하는 목적으로 징비록이라 이름 붙였다 한다"고 전했다.

그러면서 "처음에는 K-방역의 잘한 점과 잘못한 점을 고루 다루며 'K-방역의 영욕'으로 제목을 지으려 했었으나, 원고를 써갈수록 K-방역의 허물, 문제점, 실패, 굴욕이 너무 크다는 것을 발견하여 결국 'K-방역은 없다'라는 도발적이면서 자조적인 제목이 나왔다 한다"고 설명했다.

황 전 대표는 "백신 미접종자를 마치 코로나 보균자인 양 취급하고 식당에도 못 들어가게 막는 방역패스 정책은 이제 정부가 시키는 대로 하지 않으면 아무것도 먹지도 못하고 사지도 못하게 만든다"며 "코로나 공포를 이용한 독재시대가 도래해옴을 보여주는 적나라한 증거"라고 주장했다.

그는 "이 책의 저자들은 사람 잡는 Kill-방역을 다시 사람 살리는 자랑스러운 Korea의 방역으로 회복시키기 위해 고군분투하는 사람들"이라며 "또한 보이지 않는 곳에서 생명을 살리기 위해 지금 이 순간에도 땀 흘려 애쓰고 있는 의료진이야말로 대한민국을 사랑하고 국민을 위하는 진정한 의인들이라 부르고 싶다"고 말했다.

또 "대한민국의 보건 의료 정책은 국민의 건강과 자유를 최우선으로 해야 한다"며 "통제의 수단이 되어선 안 된다. 모든 국민이 자유롭고 건강한 대한민국이 바로 초일류 정상국가"라고 마무리했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr