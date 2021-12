독보적 무풍기능·위생관리·맞춤디자인…삼성 비스포크 무풍에어컨 존재감 각인

[아시아경제 정현진 기자] 삼성 비스포크 무풍에어컨은 독보적인 무풍 기능과 6단계의 촘촘한 위생관리, 비스포크 맞춤 디자인으로 존재감을 각인시키고 있다.

삼성 비스포크 무풍에어컨은 직바람 걱정 없는 냉방을 선사한다. 약 27만 개의 마이크로 홀에서 냉기를 일정한 온도로 균일하게 뿜어 냉방하는 삼성전자의 기술을 적용해 기류 없이 시원함을 유지하고 맥스풍 대비 최대 90%까지 소비전력도 줄일 수 있어 전기 요금 부담도 덜어준다.

비스포크 무풍에어컨은 ‘하이패스 서큘 냉방’으로 사각지대 없이 빠르고 강력한 냉방을 구현한다. 위생관리 기능도 ‘이지케어 AI’ 3단계와 ‘이지케어 셀프’ 3단계로 이뤄진 이지케어 6단계로 업그레이드됐다.

이지케어 AI 3단계는 AI 진단으로 에어컨 스스로 상태를 진단하고 해결 방법을 안내하며 ‘맞춤 건조’는 내부 습기를 감지해 맞춤 건조 옵션을 제공하고 영하 20도의 아이스캡슐이 열교환기 표면에 붙은 오염물을 얼린 뒤 해동해 기기 외부로 배출하는 ‘워시클린’으로 숨은 오염까지 세척한다. 이지케어 셀프 3단계로는 전면 패널, 내부 팬까지 쉽게 열어 확인할 수 있는 이지오픈 패널, 이지오픈 팬과, 필터도 분리해 직접 물로 씻을 수 있는 필터 안심 물세척으로 간편하게 관리할 수 있다.

비스포크 무풍에어컨은 갤러리 디자인과 고유의 비스포크 철학을 담은 디자인이 특징이다. 무풍갤러리는 전면부에 ‘V’자 격자무늬가 돋보이는 쉐브론 메탈 아트 패널을 도입했으며 제품 하단부의 아트 패널은 여러 색상이 제공된다. 무풍클래식은 비스포크 가전의 5가지 색상을 바람문 패널에 적용해 취향과 라이프스타일에 맞춰 선택하면 된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr