윤석열 "극빈하고 배운 게 없는 사람은 자유가 뭔지도 몰라"

"무시하는 게 아니라 도와드려야 한다는 것"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "극빈의 생활을 하고 배운 게 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지 필요성 자체를 느끼지 못한다"고 밝혔다.

윤 후보는 22일 전북 전주시 덕진구 전북대 최명희홀에서 열린 대학생 타운홀미팅에서 '99가지가 달라도 정권교체 1가지가 같으면 함께한다고 했다. 'N번방 방지법' 찬성 등 자유주의를 침해하는 사람과도 함께 할 건가'라는 질문에 "자유라는 건 나 혼자만이 지킬 수 없다. 힘센 사람이 억압하거나 자유를 존중하지 않는 외적 침입이 있을 때 연대해서 지켜야 하고, 자유의 본질은 일정 수준의 교육과 기본 경제적 역량이 있어야만 자유가 존재하고 자유가 뭔지, 자유가 왜 필요한지 알게 된다"라며 이같이 밝혔다.

이어 "그래서 저는 공동체에서 어려운 사람들을 함께 돕고 그 사회에서 산출된 생산물이 시장을 통해 분배 되지만 상당한 정도의 세금을 걷어 어려운 사람들과 함께 나눠서 그분들에 대한 교육과 경제 기초를 만들어주는 것이 자유의 필수적인 조건이라고 생각한다"고 했다.

이는 개인이 자유를 누리기 위해서는 국가의 도움이 필요하다는 점을 강조하기 위한 취지의 발언으로 보인다. 하지만 '가난한 사람은 자유를 모른다'는 식의 비하 발언으로 해석될 수 있어 논란이 불가피할 것으로 보인다.

행사를 마친 후 기자들의 질문이 이어지자 윤 후보는 "그분들을 무시하는 게 아니라, 도와드려야 한다는 일"이라며 "자유를 느끼게 하려면 그분들에게 조금 더 나은 경제적 여건이 보장되고 더 교육 받을 수 있게 해서 자유의 소중함을 느끼게 해줘야 한다"고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr