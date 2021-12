◇차장대우 승진 ▶사회부 김재현 ▶국제부 신기림 ▶스포츠부 이상철 ▶사진부 임세영 ▶뉴미디어본부 정수영 ▶전국부 강원취재본부 윤왕근 ▶전국부 강원취재본부 이종재 ▶전국부 강원취재본부 신관호

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr