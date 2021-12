[아시아경제 김봉수 기자] 김홍기 한남대 경제학부 교수가 22일 서강대에서 개최된 한국국제경제학회 정기총회에서 제45대 회장으로 취임하였다. 임기는 23일부터 1년이다.

김 신임 회장은 금융발전심의위원, 채권금융기관조정위원장, 중소벤처기업부 평가위원장, 재정정책자문위원회위원, 한국개발정책학회장을 지냈다.

1977년 창립된 한국국제경제학회는 대학의 경제학 교수들과 공·사립 연구기관, 기업체 및 정부의 경제학 분야 박사학위 소지자들을 정회원으로 해 현재 약 1500여 명이 가입된 국내 경제학계의 대표적인 학회다. 경제학 전 분야를 다루는 국문 학술지 '국제경제연구', 영문학술지 'International Economic Journal'을 연 4회 발간한다. 일본 국제경제학회가 개최하는 세미나를 통해 교류를 활발히 하고 있다.

