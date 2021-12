"오미크론 대응 공조" 미국, 5.8억달러 추가 지원

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국이 코로나19 신종 변이인 오미크론 대응을 위해 7개 국제 기구에 총 5억8000만달러(약 6900억원)를 추가 지원한다고 밝혔다.

21일(현지시간) 미국 국무부에 따르면 토니 블링컨 국무부 장관은 이날 한국의 정의용 외교부 장관을 비롯한 10여개국 외교장관, 지역기구 대표들이 참석한 가운데 오미크론 대응 문제를 논의하는 외교장관 회의를 주재했다.

이 자리에서 블링컨 장관은 "신종 변이의 출현으로 인해 세계는 바이러스에 맞선 글로벌 대응에 있어 중요한 지점에 있다"며 "다른 정부들도 팬데믹(세계적 대유행) 최전선에서 약속을 이행하고 지원하는 것이 중요하다"고 강조했다. 그는 "코로나19는 보건 위기이자 안보, 경제, 인도주의, 개발 위기"라며 "팬데믹을 종식시키기 위해 협력해야하고 신속히 행동해야 한다"고 덧붙였다.

블링컨 장관은 세계보건기구(WHO), 유엔아동기금(UNICEF·유니세프) 등 7개 국제기구에 5억8000만달러 추가 지원을 발표하는 등 코로나19와 관련한 미국의 보건 및 인도적 지원이 약 200억달러에 육박한다고 밝혔다.

추가 지원하기로 한 5억8000만달러를 구체적으로 살펴보면 WHO 2억8000만달러, UNICEF 1억7000만달러, 범미보건기구(PAHO) 7500만달러, 유엔개발프로그램(UNDP) 2000만달러, 유엔인구기금(UNFPA) 2000만달러 등이다. 그는 "추가된 5억8000만달러는 백신 접종, 지역사회 지원, 긴급 생명 구호품 지원 등에 중요하게 쓰일 것"이라고 강조했다.

아울러 미국은 그간 110개국 이상에 3억3000만 회분 이상의 백신 접종도 지원했다. 앞서 미국은 12억회 분의 백신을 전 세계에 무상 지원하기로 발표했었다.

이날 오후 공식 브리핑에 참석한 블링컨 장관은 "팬데믹을 극복하기 위해서는 아직 갈길이 멀다"며 "조 바이든 대통령이 글로벌 코로나19 정상회의에서 제시한 목표인 내년 가을까지 백신 접종률 70%를 향해 나아갈 것"이라고 말했다.

