2022년 서초구 예산 7938억원 확정... 전년 대비 6.31%증액

코로나19 시대에 일상화 준비 및 서민경제 활력 더하기 위한 주민생활밀착형 확장재정 복지분야 3352억원으로 총예산 42% 차지

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 서초구의회 의결을 거쳐 2022년도 본예산을 7938억원으로 확정했다고 밝혔다. 이는 올해보다 471억(6.31%)이 늘어난 규모로 일반회계는 7558억원, 특별회계는 380억원이다.

구의 내년도 예산편성은 코로나19 시대에 단계적인 일상화를 준비, 서민경제에 활력을 더해 새로운 일상을 만들기 위한 주민생활밀착형 확장재정 등에 초점을 맞췄다.

분야별 편성 예산규모는 복지 분야가 3352억원으로 총 예산 42.23%를 차지, ▲환경 532억원(6.71%) ▲교통 및 물류 518억원(6.53%) ▲국토 및 지역개발 459억원(5.79%) ▲보건 299억원(3.77%), 문화 및 관광 262억원(3.30%) ▲교육 198억원(2.50%) 등 순이다.

“주민의 생명과 재산을 보호하는 안전한 도시 서초”

먼저 구는 코로나19시대에 구민들의 생명보호와 건강한 일상으로의 회복을 위해 전국 최고 수준인 선별진료소를 업그레이드할 예정이다. 이에 선별진료소 운영 및 호흡기전담클리닉 운영에 10억6000만원, 감염병 비상대응에 6억5000만원을 편성, 필요 시 재난기금과 재해재난목적예비비를 투입할 예정이다.

또, 구민 생활과 직결된 안전 인프라를 확충해 폭염, 한파, 폭설, 장마 등 자연재해에도 적극 대응할 예정이다. 특히 이면도로 열선 설치사업에 10억원, 제설대책업무에 8억원을 투입해 기습적인 폭설에 대비할 예정이다.

“도움이 필요한 이들을 위한, 함께 나누는 서초”

구는 도움이 필요한 아동에게 희망의 울타리가 되고자 학대피해 아동을 보호하는 역할을 하는 학대피해 아동쉼터 운영에 3억5000만원을 편성, 이른둥이 등 장애·고위험군·경계성 아동을 조기 치료하는 장애아동 발달지원센터 운영에 4억원, 학령기 이후 성인 발달 장애인을 위한 발달 장애인 평생교육센터에 7억원을 각각 편성했다.

또, 공정한 출발, 학습격차 없는 서초를 만들기 위해 돌봄이 필요한 초등학생을 위한 일대일 맞춤형 사업인 ‘서리풀 샘’에 14억원을 편성, 돌봄SOS 긴급복지에 4억원, 저소득 취약계층의 자립을 지원하기 위한 서초지역자활센터 건립에 15억원을 편성했다.

또, 어르신 돌봄체계도 강화했다. 구는 어르신들의 인생 후반을 지원하는 서초50플러스센터와 어르신문화여가복합시설 운영 지원에 29억원을 투입, 어르신들이 디지털시대에 소외되지 않도록 어르신정보화교육에도 힘쓸 예정이다.

“소소하지만 확실하게 행복을 주는, 주민의 일상을 챙기는 서초”

1인 가구들이 안심하고 행복한 생활을 영위하도록 서리풀 주거123, 펫시터, 혼밥 프로젝트, 건강119 등 1인가구 지원사업에 총 10억원을 편성했다.

또, 소상공인 등 지역경제 활성화를 위해 ▲자영업자 초스피드 대출 20억원 ▲서초사랑상품권 추가 발행 45억원 ▲중소상공인 지원 및 골목상권 활성화 4억6000만원 ▲지역 일자리창출 지원사업 등에 40억4000만원을 편성했다.

“서초의 100년을 준비하는, 미래로 나아가는 서초”

구는 장기적인 생활SOC 및 기반시설 확충을 위해 공중선 지중화사업 및 지상배전기기(분전함) 설치 등을 위해 101억원을 투입했다.

이외도, 경부간선도로 입체화 사업 등 서초나비플랜 수립에 5000만원, 능안마을 공간개선사업 등 서초형 도시재성 추진에 5억원, 생활밀착형 및 주민친화형 생활안심 디자인 사업에 6억원을 편성, 체계적인 도시인프라 조성, 아름다운 도시디자인을 갖춘 서초의 미래를 만들어갈 예정이다.

특히 4차 산업을 이끌 인재양성 프로그램인 서초AI칼리지, 4차산업 SW과정, 취업 능력개발교육, 서초 청사진 아카데미 등에 10억 7000만원 예산을 편성했다.

천정욱 서초구청장 권한대행은 “내년에는 서민경제에 활력을 더하고 새로운 일상을 만들어야 할 시기”라며 “주민 실생활과 밀접한 안전·복지 분야에 중점적으로 예산을 투입, 코로나19로 지친 구민들이 일상으로 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr