모더나 CEO "몇 주 내 오미크론 부스터샷 개발 준비 가능할 듯"

[아시아경제 부애리 기자] 미국 제약사 모더나의 최고경영자(CEO)는 몇 주 내로 코로나19 새로운 변이인 오미크론에 대한 백신 개발에 착수할 수 있을 것이라고 예측했다.

스테판 방셀 모더나 CEO는 21일(현지시간)스위스 일간 타게스안차이거와 인터뷰에서 "오미크론 변이용 백신 부스터샷 개발을 위해 이 변이에 대한 중요한 정보를 기다리는 중"이라고 밝혔다.

그는 "오미크론 변이에 대해서는 (기존 백신에서)약간의 수정이 필요할 뿐"이라며 "내년 초 임상 시험을 시작할 수 있기를 바란다"고 말했다.

이어 그는 미국의 식품의약국(FDA) 등 주요 국가의 의약품 규제 당국이 오미크론 변이용 백신의 사용을 승인하면 5억 회분을 생산하는 데는 몇 달 정도 걸리고, 만일 이들 당국이 관련 자료를 더 요구할 경우 최소 3개월이 추가로 소요될 수 있다고 덧붙였다.

스테판 방셀 CEO는 "지금은 기존 백신의 부스터샷에 집중할 때"라며 내년에는 매달 1억∼1억5000만 회분을 생산할 수 있을 것으로 예측했다.

모더나는 올해는 7억∼8억 회분의 코로나19 백신을 생산했다.

