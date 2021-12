[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교 조선해양공학과 동문·교수로 구성된 ‘5030장학회’는 장학금 3000만원을 21일 대학에 전달했다.

장학금은 2022학년도 조선해양공학과 최초 합격 신입생에게 장학금 100만원을 별도로 지급하기 위해 전달됐다.

1979년 개교 이래 40년이 된 학과는 동문과 교수로 ‘5030장학회’를 2014년 12월에 창립했다.

조선해양공학과 이수룡 교수는 “조선·해양산업이 활발해졌고 관련 기업의 인재 요청이 많아 전망이 밝다”며 “4차 산업혁명에 맞춰 개편된 학과 커리큘럼은 기업의 실제 수요와 부합해 최고의 공학도 양성을 자부한다”고 말했다.

