박수영, 최고위원 일괄 사퇴 요구…"이준석·조수진 다 물러나라"

[아시아경제 나주석 기자] 박수영 국민의힘 의원은 21일 이준석 당 대표를 비롯해 최고위원 전원 사퇴를 요구했다.

박 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "전당대회를 통해 선출된 당 대표를 포함한 최고위원들의 사퇴를 요구한다"며 "당 지도부가 당원들 앞에 최소한의 책임을 지는 용기를 보여줄 것을 촉구한다"고 말했다. 이어 "대선까지 후보중심으로 정권교체만을 위해 달려가야 한다"고 말했다.

그는 "선대위 구성이 어떠하고, 누가 있고 없고 하는 것은 결국 국민들에게는 밥그릇싸움으로 보일 뿐"이라며 "아직 밥을 퍼줄 생각도 하지 않는데, 밥그릇부터 서로 가지려고 싸우는 꼴입니다. 요란한 소리만 시끄러운 이유"라고 지적했다.

박 의원은 "서로 간의 불협화음을 SNS상에서 비판하는 일들도 자제해야 한다"며 "그래서는 결국 국민들의 기대와 지지를 잃는 결과밖에 더 오겠냐"고 했다.

그는 "정권교체를 이루어 대한민국을 위기에서 구하고, 무능하고 부패한 가짜 진보세력을 응징하지 못하면 우리 모두가 역사 앞에 죄인으로 남을 것"이라고 호소했다.

