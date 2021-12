박완주 “코로나 장기화 민생고 고려해 공시가 적용 살펴보는 것”

[아시아경제 구채은 기자] 박완주 더불어민주당 정책위의장이 21일 당정이 내년도 보유세 산정에 올해 공시지가 적용을 검토하는 것과 관련 "코로나19 장기화에 따른 민생고를 고려하지 않을 수 없었다"고 밝혔다.

박 의장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이런 노력을 사후약방문이라 폄훼하는 야당의 비난이야말로 어불성설"이라며 이같이 말했다. 그는 "부동산 공시가격 상승은 비단 부동산거래에만 한정되는 문제가 아니라 재산세, 건강보험료 등과 연계되어서 국민 부담이 증가되고 복지수급에도 영향을 미치게 된다"면서 공시가 현실화 사실상 유예 결정이 불가피했음을 강조했다.

박 의장은 "민주당은 이번 당정을 계기로 국민의 부담을 덜어주는 관점에서 종합적으로 검토해 실질적으로 도움되는 대책을 시행해나가겠다"고 했다.

그는 윤석열 국민의힘 후보 부인 김건희씨 허위학력 논란에 대해서 "'이유여하 불문하고'라고 시작하는 사과문에 공정이 있을리 없다"며 "가짜공정"이라고 짚었다. 그는 고발사주 의혹, 부산저축은행 부실수사, 도이치모터스 주가조작 의혹 등 윤 후보와 가족 의혹을 열거한 뒤 "남에게는 대쪽인 윤 후보가 정작 본인 일에는 갈대가 되어 이리저리 흔들리고 있다"며 "앞으로도 바람은 계속 불어올 텐데 갈대가 언제까지 대쪽인 척 할 수는 없을 것"이라고 했다.

박 의장은 이 후보의 소상공인 자영업 정책 공약 발표와 관련해선 "이재명 후보와 민주당은 정부 방역조치 실시와 동시에 손실을 지원하는 사전보상과 인원제한에 대한 보상 확대, 신속한 매출 회복 지원을 위한 지역화폐 대폭 확대로 패러다임 시프트를 이뤄내겠다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr