신한금융투자, 공모주 사전준비 풀충전 이벤트

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 1월 28일까지 공모주 청약 시 추첨을 통해 포르쉐 타이칸 전기차를 제공하는 2022년 공모주 사전준비 풀충전 이벤트를 한다고 21일 밝혔다.

공모주 사전준비 풀충전 이벤트는 공모주를 청약 완료하는 고객에게 추첨을 통해 포르쉐 타이칸을 제공한다. 이벤트 기간 내 공모주를 청약한 고객은 자동으로 응모되며 12월 내 생애최초 신규 계좌개설 시 응모권을 2배 제공하여 추첨한다.

또한 신한금융투자는 공모주를 청약하는 우수고객에게는 최대 300% 청약한도 우대를 적용한다. 탑스 클럽 프리미어 고객 및 그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객, ISA보유고객 중 청약전 납입금액 1000 만원 이상 고객, 법인고객에게는 300% 청약우대, 온라인 청약고객 및 신한 탑스클럽 에이스 고객 200% 청약우대 혜택을 제공한다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지 및 신한알파에서 확인이 가능하며 본 이벤트에 대한 제세공과금, 취등록세, 탁송료는 고객 부담이다.

