李 "실질적 공정·평등 만드는 게 정치"

"능력주의의 불공정에 공감해와"

'공정하다는 착각' 샌델과 대담

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 21일 "정치인은 자원재분배 권한을 갖고 있기 때문에 경쟁의 룰에서 실질적인 평등이 가능하도록 배려를 하는 것이 필요하다"고 역설했다.

이 후보는 이날 오전 정동1928 아트센터에서 ‘정의란 무엇인가’의 저자 마이클샌델 하버드 교수와 나눈 대담에서 "능력주의로 포장된 불공정 사회에서 실질적인 공정과 평등이 가능하도록 하는 것이 정치의 역할"이라며 이같이 말했다.

샌델 교수의 또다른 책 ‘공정하다는 착각’에 대해 이 후보는 ‘능력주의가 공정할 수 없다’는 데에 공감해왔다고도 했다.

이 후보는 "능력주의가 극단적으로 발현되는 게 학력주의인데, 학력 수준과 부모의 경제력이 일치한다"면서 "가난한 사람은 공부의 기회가 적으니 할당을 줘서, 가난한 사람들끼리 경쟁하도록 하는 등 출발점을 바꿔줘야한다"고 제언했다.

샌델 교수도 드라마 스카이캐슬을 거론하며 "그들은 모두 자신 스스로 만든 결과물이라고 생각하기 때문에 비기득권에 대한 책임의식 갖고 있지 않다"고 꼬집었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr