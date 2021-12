조성은 "조국 대선 못 나올 이유 없어…조국 사태 때 왜 분노했던 거지"

[아시아경제 김소영 기자] '고발사주 의혹' 제보자 조성은씨가 "이번 대선으로 여러 가지 복잡한 감정은 뒤로 해도, 아무리 냉정하게 생각해도 이쯤 되면, 이 꼴까지 봤다면, 조국 전 장관이 다음 대선에 못 나올 이유가 하등 없겠다 싶다"는 입장을 밝혔다.

조씨는 21일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "난 왜 '조국 사태' 때 분노했던 거지?"라고 회상하며 이같이 밝혔다.

그는 "차라리 죄가 있으면 있는 대로, 또 철저한 반성은 하겠지"라며 "무슨 짓을 저질러도 숨기만 하면 넘어가는 김건희씨나 윤석열씨가 기자들에게 대학 나왔으면 알 거 아냐, 시간강사 막 뽑는 거라며 조국 전 장관이 윽박지르는 꼴은 안 볼 것 아닌가"라고 말했다.

이어 "술을 먹으러 다닌다고 토론에서 내빼겠어, 뭐 하겠어"라며 "또 이재명 후보와도 도덕성 부분에서도 그렇고 일 잘하는 부분에서는, 대중들의 인식은 모르겠다만"이라고 언급했다.

그러면서 "아니 이럴 거면 나는 왜 조국 사태 때 분노했던 거지? 왜 그러면 조국 사태 때 분노했다며 어디라고 거기 간 걸까. 난세의 영웅 타령은 내 평생 흑역사"라고 했다.

조씨는 "아우 창피해. 진짜 너무 X팔리는 일이다. 전 기자님이 놀린다고 난세의 영웅 이미지 보내줄 때마다 내 손가락을 펴질 못 하겠다"며 "내가 유일하게 떳떳한 것은 X팔리고 창피한 건 창피하다고 과거의 나를 부끄러워 할 줄 안다는 것 정도. 그래도 너무 창피하다. 아 X팔려"라고 밝혔다.

또 "조국 전 장관 관련한 사건들에 입장 변화라기보다는 똑같다면 김건희, 윤석열, 윤석열 장모는 법무부 (최소) 구치소에는 있어야 합당한 '정의'라는 것"이라며 "민주당도 국기문란죄에 관심도 없고, 비전과 도덕적 우위를 크게 신경 안 쓰는 것 같은 것도 그렇고, 물론 김건희씨가 큰집 다녀오면 이후 경력은 '법무부 특별 근무'라고 쓰겠죠?"라고 비꼬았다.

그는 "아니면 대통령 선거 떨어져도 돋보이고 싶은 마음에 '대통령 영부인'이라고 총리격 대우도 받아봤으니 다소 과장된 이력을 쓸 지도 모르겠군요"라며 "골든크로스가 안 나는 것도, 나는 것도 여러모로 신기한 일이지만"이라고 주장하기도 했다.

끝으로 "저 숭악한 놈들 중에 조국에게 돌 던질 만한 사람이 누가 있냐, 하던 과거 제가 '조국기 부대'라고 놀렸던 지인 분의 말씀에 이제는 끄덕끄덕 한다"고도 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr