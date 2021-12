[특징주] LG이노텍, 자율주행 시장 기대.. 6%대 상승

[아시아경제 황준호 기자] 21일 증시에서 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 20,500 등락률 +6.47% 거래량 391,537 전일가 317,000 2021.12.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목"LG이노텍, 전 사업부 호조…목표가 14%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세" close 이 자율주행차 시장 확대에 대한 기대감에 따라 상승세를 나타내고 있다.

이날 오전 10시24분 현재 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 20,500 등락률 +6.47% 거래량 391,537 전일가 317,000 2021.12.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목"LG이노텍, 전 사업부 호조…목표가 14%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세" close 은 전날 대비 6.15% 오른 33만6500원에 거래되고 있다. 이날 KB증권은 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 20,500 등락률 +6.47% 거래량 391,537 전일가 317,000 2021.12.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목"LG이노텍, 전 사업부 호조…목표가 14%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세" close 의 매수 의견을 유지하고 목표주가를 14% 올린 40만원으로 상향 조정한 여파에 따라 기대감이 커진 것으로 보인다.

김동원 KB증권 연구원은 " LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 20,500 등락률 +6.47% 거래량 391,537 전일가 317,000 2021.12.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목"LG이노텍, 전 사업부 호조…목표가 14%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세" close 광학부품과 전장부품이 애플의 메타버스 하드웨어 기기 (XR)와 자율주행차(애플카)에 탑재될 것으로 추정되고 향후 3년간 공급부족이 예상되는 반도체 기판 사업 이익이 과거 대비 2배 증가될 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이어 "내년 하반기 출시될 아이폰14 하드웨어 사양이 2015년 아이폰6S 이후 7년 만에 풀 체인지가 이뤄지며 판가상승 및 점유율 확대가 예상된다"고 덧붙였다.

그는 이어 " LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 20,500 등락률 +6.47% 거래량 391,537 전일가 317,000 2021.12.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목"LG이노텍, 전 사업부 호조…목표가 14%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세" close 은 최적화된 자율주행차 사업구조를 확보한 업체로 평가돼 향후 자율주행차 시장 확대 최대 수혜가 전망된다"며 " LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 20,500 등락률 +6.47% 거래량 391,537 전일가 317,000 2021.12.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목"LG이노텍, 전 사업부 호조…목표가 14%↑"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여[클릭 e종목]"LG이노텍, 눈부신 실적...이유 있는 주가 상승세" close 이 자율주행차 핵심인 광학기술과 통신기술을 보유하고 있는 동시에 글로벌 자동차 업체로부터 자율주행차 부품 생산을 위한 양산성 검증을 완료했기 때문"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr