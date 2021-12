[아시아경제 이민우 기자] 로봇에 쓰이는 모션 제어기 생산업체 아진엑스텍 아진엑스텍 059120 | 코스닥 증권정보 현재가 10,550 전일대비 300 등락률 +2.93% 거래량 736,471 전일가 10,250 2021.12.21 10:46 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]아진엑스텍, 메타버스의 꽃 XR 글라스 국가대표…매년 2배 성장[클릭 e종목]"아진엑스텍, 메타버스 활용 본격화…XR 글라스 국산화에 주목" close 주가가 강세다. 삼성전자가 로봇 사업에 진출한다는 소식에 과거 삼성전자에 장비를 공급한 이력이 부각된 것으로 보인다.

21일 오전 10시20분 기준 아진엑스텍 주가는 전날 대비 6.34% 오른 1만900원을 기록했다. 삼성전자가 로봇 사업을 본격화하겠다고 결정하자 과거 공급 이력이 호재로 작용한 것으로 보인다.

앞서 삼성전자는 최근 조직개편을 통해 '로봇사업화 태스크포스(TF)'를 로봇사업팀으로 격상하고 상설 조직으로 만들었다.

대구 성서산업단지에 위치한 아진엑스텍은 로봇에 쓰이는 모션 제어기를 전문적으로 생산하는 업체다. 현재 반도체 장비 및 스마트폰 장비 등 제조 및 검사 자동화 장비의 제어기 생산도 주요 사업으로 삼으며 삼성전자, LG전자, SK하이닉스 등을 고객사로 두고 있다.

