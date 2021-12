현대건설, 광주 ‘라펜트힐’ 견본주택 개관…본격 분양

지하 3층~지상 22층 2개 동, 전용면적 201~244㎡ 72세대 분양

23일 특별공급, 24일 1순위 해당지역, 27일 1순위 기타지역, 28일 2순위 청약 접수

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 45,800 전일대비 500 등락률 -1.08% 거래량 245,372 전일가 46,300 2021.12.21 10:39 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 입주민 대상 원스톱 ‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’ 런칭현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정 close 은 22일 광주광역시 광산구 월계동에 들어서는 ‘라펜트힐(LAPENTHILL)’의 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다고 21일 밝혔다.

단지는 지하 3층~지상 22층, 2개 동, 전용면적 201~244㎡ 총 72세대 규모로 구성되며, 지상 1~3층에는 근린생활시설이 함께 조성돼 원스톱 라이프를 누릴 수 있다. 전용면적별 세대수는 △201㎡ 68세대 △241㎡ 2세대 △244㎡ 2세대이며, 광주에서는 보기 힘든 대형 아파트로 구성돼 희소가치가 높다.

또 총 10개의 다양한 평면 타입으로 구성해 선택의 폭을 넓히는 등 국내 VVIP(극소수 상류층)의 니즈와 가치에 부응하는 고급 주거공간을 제공할 계획이다.

전 세대 펜트하우스급 라이프를 누릴 수 있는 특별한 주거공간

‘라펜트힐’은 품격 높은 펜트하우스급 라이프를 단지 안팎에서 누릴 수 있다. 고급스러운 커튼월룩 입면에 트윈타워로 조성해 상징성을 높이고, 테라스를 돌출형으로 설계해 입체적이면서도 미학적인 입면을 구현하고자 했다.

하이엔드 주거상품에 필수요소인 독립성과 편의성도 극대화했다. 각 라인별로 엘리베이터를 배치해 프라이빗하게 활용할 수 있도록 했으며, 각 세대마다 엘리베이터 홀도 설치해 입주민들은 전용 공간에서 안심하고 독립적인 생활을 누릴 수 있다.

주차공간도 여유롭게 활용할 수 있도록 세대당 3.1대의 넉넉한 공간을 제공하며, 총 주차 대수의 절반 이상을 너비 2.6m의 확장형 주차장으로 계획하고 있다. 단지 지하 1~3층에 설치되는 계절창고에는 계절별로 사용하지 않는 용품이나 부피가 큰 물건을 따로 보관할 수 있다.

커뮤니티센터는 지상 4층에 조성한다. 입주민들의 건강 증진을 위한 릴렉스 피트니스 공간이 조성되며, 필라테스 룸과 요가&명상 룸으로 구분해 취향에 맞춰 운동을 즐길 수 있도록 할 예정이다. 또, 독립적인 공간에서 소모임을 즐길 수 있는 프라이빗 스튜디오도 마련했다.

대형 아파트인 만큼 방 4개에 욕실 3개가 기본 구성이며, 전용면적 241㎡에는 알파룸이, 전용면적 244㎡에는 가족실이 추가로 제공된다. 세대 내부는 2.6m의 천장고에 거실과 다이닝 공간에는 우물천장을 적용했고 현관창고, 보조주방, 드레스룸, 파우더룸 등 수납공간을 극대화했다. 주방은 주부 동선을 고려한 순환형 독립 아일랜드 주방으로 꾸며지며, 유럽산 명품 가구 브랜드인 페발까사(Febal Casa) 주방 가구가 설치된다.

이외에도 외산 아일랜드 후드, 3구 인덕션, 2구 전기 하이라이트, 빌트인 콤비형 김치냉장고, 식기세척기, 기능성오븐 등 다양한 주방 가전들이 기본 제공되며, 집 안 곳곳에 세라믹타일 아트월, 이태리산 수입 수전 등 고급 마감 자재를 사용할 계획이다.

야외 활동과 여가 생활을 즐길 수 있는 대형 테라스가 전 세대에 제공된다. 소정원 가꾸기, 바비큐 파티, 홈 카페 등 다양한 취미 활동을 즐길 수 있을 정도의 넓은 크기로 설계된다.

전용면적 201㎡는 히든키친 수납 특화형을 선택해 주방 수납공간을 추가로 넓게 확보할 수 있다. 요리할 수 있는 공간은 물론 주방 물품 등 복잡한 요소를 수납할 수 있는 팬트리 공간이 확장되기 때문에 다양한 활용이 가능해진다. 또 안방은 마스터 서재 특화형 옵션을 선택해 욕실 옆 안쪽 공간을 알파룸+드레스룸으로 변경할 수 있다. 개인의 취향과 라이프스타일에 따라 독립적인 개인 공간을 만들고 싶어하는 수요자들에게 안성맞춤이다.

전용면적 241㎡는 요리하고 식사하는 공간을 최적의 동선으로 집약시킨 콤팩트 소셜 다이닝 특화형을 무상으로 선택할 수 있으며, 안방 마스터 서재 특화형(드레스룸+알파룸) 옵션도 선택할 수 있다. 전용면적 244㎡는 계절 수납 특화형을 선택해 침실2를 사계절 물품을 수납할 수 있는 공간으로 바꿀 수 있고, 안방에는 붙박이장 수납특화형을 선택해 파우더룸+드레스룸 공간에 대형 붙박이장을 설치할 수도 있다.

세대현관에는 중문과 함께 미세먼지 유입을 차단시켜주는 H 클린현관을 선택(일부세대 제외)해 설치할 수 있어 쾌적한 실내 생활이 가능하다. 의 자체 IoT 플랫폼인 하이오티(Hi-oT) 서비스도 적용해 편리한 스마트 홈 생활을 지원할 계획이다. 입주민들은 단지 내외부에서 스마트폰 앱을 통해 조명, 쿡탑, 냉·난방, 환기장비 등을 원격제어할 수 있다.

광주 광산구 생활권의 새로운 중심... 교통, 편의, 자연 등 풍부한 인프라 다 갖춘 핵심 입지

단지는 정부광주지방합동청사, 광주국세청, 광주지방조달청 등이 자리하고 있는 행정타운이 가깝게 위치해 있으며, 롯데마트, CGV, 메가박스 등 쇼핑, 문화시설도 걸어서 이용할 수 있어 편리한 생활이 가능하다. 광주첨단종합병원, 광주보훈병원, 광주우편집중국 등 다양한 생활 편의시설도 반경 1km 이내에 있다.

단지와 인접한 임방울대로, 첨단강변로 등을 통해 광주 시내·외로의 이동이 수월하며, 광산IC를 통한 호남고속도로로의 진입도 쉽다. 뿐만 아니라 단지 가까이에 광주지하철 2호선 신설역이 개통예정이어서 교통여건은 더욱 좋아질 전망이다.

영산강을 비롯해 어린이교통공원, 첨단근린공원, 쌍암공원 등이 단지 주변에 있어 산책 및 여가생활을 즐기기에 용이하며, 월봉초, 봉산중, 숭덕고, 광주과학고, 광주과학기술원, 조선대학교 첨단산학캠퍼스 등의 학교시설도 인근에 위치해 있다.

또 광주첨단과학국가산업단지, 광주첨단과학국가산업단지2지구, 본촌일반산업단지, 하남일반산업단지, 진곡일반산업단지 등으로 출퇴근이 용이하며, 인근에 위치한 첨단3지구 내에 인공지능(AI) 기반 과학기술창업단지 중심의 연구산업복합단지가 조성될 계획이어서 배후단지로서의 수혜도 기대된다.

‘라펜트힐’의 분양 일정은 22일 견본주택 오픈을 시작으로 23일 특별공급, 24일 1순위 해당지역, 27일 1순위 기타지역, 28일 2순위 청약을 실시하며, 당첨자 발표는 2022년 1월 3일, 정당계약은 1월 14일부터 1월 18일까지 진행한다. 견본주택은 광주광역시 광산구 도천동에 위치해 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr