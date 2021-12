상반기 콘텐츠 산업 매출 61조2000억원…6.0%↑

광고·만화·게임·콘텐츠솔루션 등 비대면 소비 분야 강세

상반기 국내 콘텐츠 산업 매출이 61조2000억 원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 6.0% 늘었다.

코로나19 확산 전 수준은 아니다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 21일 발간한 '2021년 상반기 콘텐츠산업 동향분석보고서'에 따르면 분야별로 매출 회복세는 엇갈렸다. 광고(24.9%)와 만화(22.9%), 게임(10.0%), 콘텐츠솔루션(6.2%) 등 비대면 소비가 가능한 분야는 지난해에 이어 상승세를 이어갔다. 출판(3.6%), 음악(3.6%), 애니메이션(2.3%) 등은 반등을 이뤘다. 그러나 영화(-36.1%)는 극장매출 감소와 투자 제한으로 지난해 상반기보다도 매출이 저조했다.

상반기 국내 콘텐츠 산업 수출액은 52억8000만 달러다. 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했다. 만화(45.5%), 지식정보(6.0%), 콘텐츠솔루션(5.6%) 등 비대면 분야가 상승세를 견인했다. 광고(36.0%), 영화(13.1%), 캐릭터(8.2%) 등도 내림세를 탈피했다. 다만 영화, 캐릭터, 애니메이션 등은 2019년 수출 규모를 회복하지 못했다.

상반기 콘텐츠 산업 종사자 수는 약 66만5000명이다. 지난해 같은 기간보다 1.1% 늘었다. 만화(6.6%), 지식정보(5.5%), 콘텐츠솔루션(4.8%), 게임(2.3%) 등 비대면 분야에서 오름세를 보였다. 그 외 분야에서는 코로나19 확산에 따른 위축으로 인력 변화가 크지 않았다. 자세한 내용은 콘진원 누리집 참조.

