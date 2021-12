쿠팡, '로켓선물하기' 서비스 연간 336% 성장

온라인 선물하기 문화 주도

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 지난해 4월 런칭한 '로켓선물하기' 서비스가 연간 336% 성장했다고 21일 밝혔다.

쿠팡에 따르면 로켓선물하기의 주 고객층으로는 여성 고객이 70%, 30대 고객이 36%의 높은 비중을 차지하고 있다. 쿠팡은 결혼식이나 출산, 이사 등 선물을 주고받을 일이 많은 30대에서 로켓선물하기 서비스의 선호도가 높은 것으로 분석했다.

전체 고객 중 27%에 달하는 20대 고객도 꾸준하게 증가세를 보이고 있다. 20대는 온라인 선물하기 문화가 익숙하게 자리잡은 세대로 명절, 이벤트 시즌에 상관없이 축하와 격려, 응원 등에 로켓선물하기 서비스를 적극 이용하고 있다는 설명이다.

세대별로 주로 이용하는 카테고리는 다른 것으로 나타났다. 20대는 생일선물 카테고리를, 30~50대 고객들은 기프트카드 카테고리를 주로 이용했다. 올해 로켓선물하기 인기상품 1위로는 쿠키나 비스킷, 초콜릿 등 부담없는 1만원대 상품들이 선정됐다. 코로나 시대의 영향으로 초콜릿 등을 주고받으며 비대면 안부 전하기에 나서는 추세가 증가하고 있는 것으로 풀이된다.

로켓선물하기는 수령인이 배송지를 입력하면 로켓배송 상품은 다음 날, 로켓프레시 상품은 다음날 오전 7시까지 배송된다. 예를 들어 생일 전날 로켓프레시로 생일 케이크와 생화 꽃다발을 선물하면 생일날 오전 7시 전까지 배송된다. 와우회원의 무료교환과 반품 서비스도 선물하기에 동일하게 적용된다.

쿠팡 관계자는 "코로나19 확산세가 계속되면서 이번 연말에도 비대면으로 안부를 전하려는 이들이 많을 것으로 예상된다"며 "쿠팡 로켓 선물하기를 통해 따뜻한 마음을 전하는 연말을 보내길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr