중진공 지원으로 성장한 청년 창업가들, 기부 참여

청년전용창업자금 지원 받은 스타트업 59개사 자발적 참여

전국소년소녀가장 위해 성금과 생필품 총 1억2000만원 전달

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)의 정책자금과 멘토링을 지원 받아 성장해나가고 있는 스타트업 59개 사가 소년소녀가장을 위해 마음을 모았다.

중진공 서울동남부지부와 청년창업교류회(이하 JBN)는 21일 서울 관악구에 위치한 전국소년소녀가장돕기시민연합을 방문해 성금과 생필품 등 총 1억2000만원 상당을 기부했다고 밝혔다.

JBN은 2017년에 결성된 청년창업가 모임으로서 지난 5년간 중진공 청년전용창업자금을 지원 받은 스타트업 약 198개 사로 구성돼 있다. 이들 기업의 멘토링을 담당한 이동현 중진공 전문위원을 구심점으로, 창업 관련 정보와 노하우를 공유하고 비즈니스 매칭 등 사업 활성화를 위한 교류 활동을 이어가고 있다.

청년 창업자들은 창업 초기에 중진공 지원 등 경영상 도움을 받아 시장에 성공적으로 안착한 것을 기억하고 이를 다시 사회에 환원하기 위해 이번 기부를 준비했다. 현금 기부와 화장품, 의류 등 자사의 제품을 현물 기부하는 방식으로 마련한 성금과 물품들은 전국의 소년소녀가장들에게 전달될 예정이다.

이부희 중진공 서울동남부지부장은 "코로나로 양극화가 심화하고 있는 가운데 중진공도 기업들이 만든 선한 영향력이 지역 사회에 더 확산될 수 있도록 다양한 사회적 책임 활동을 이어 나가겠다"고 말했다.

