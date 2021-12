경기 창업 허브, "내년 스타트업 성장 지원"‥ 프로그램 개선

만족도와 개선 사항 조사해 스타트업 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "내년에는 탄소중립 등 환경변화에 선제 대응하고 스타트업이 지속해서 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 발굴해 '경기 창업 허브'를 지원하겠다"고 21일 밝혔다.

'경기 창업 허브'는 창업의 메카 판교 테크노밸리의 스타트업 캠퍼스를 중심으로 진행하는 창업지원 사업이며, 각종 프로그램을 통합·연계 운영해 도 내 창업 생태계를 강화하는 데 목적을 두고 있다.

도는 경기도경제과학진흥원과 올해 사업 참여자를 대상으로 사업에 대한 만족도와 개선사항 등을 조사 중이며, 이를 토대로 내년에는 스타트업에게 실질적인 도움이 되도록 프로그램을 개선할 방침이다.

도는 올해 창업 단계별 교육(11개 과정 13회), 해외 투자유치 지원 글로벌 엑셀러레이팅(1회), 성공 창업가와의 네트워킹(2회), 국내외 스타트업 간 포럼(1회) 등의 프로그램을 운영했다.

총 518명의 교육생을 배출한 '창업교육 프로그램'은 초기 또는 재도전 창업, 탄소중립 관련 교육 등 창업의 기본부터 최신 트렌드를 반영해 커리큘럼을 구성했다.

'글로벌 엑셀러레이팅 프로그램'을 통해서는 스타트업의 해외 판로개척과 투자유치를 위해 투자 IR 멘토링, 투자자 매칭 상담회, 국내외 투자자 참여 글로벌데이 개최 등을 지원했다.

특히 올 한 해 총 10개 사를 선정해 6개월간 지원한 결과, 넥스트케이 등 총 2개 사가 1억 원씩 투자를 받았고, 제이앤피네이처는 중소벤처기업부 팁스(TIPS)에 선정돼 5억 원의 R&D 지원금을 받기도 했다.

김평원 도 창업지원과장은 "경기도경제과학진흥원과 올해 창업교육부터 투자유치까지 다양한 지원을 펼치는 데 주력해 창업가 양성과 역량강화, 해외 판로개척, 투자유치 등의 성과를 거뒀다"고 전했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr