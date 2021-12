[아시아경제 조현의 기자] 행정안전부는 18 대설 위기경보 수준을 '주의'에서 '관심'으로 하향 조정하고 중앙재난안전대책본부(중대본) 비상근무 1단계를 해제했다.

행안부는 이날 오전 9시를 기해 울릉도·독도를 제외한 대부분 지역에 대설주의보를 해제했다.

이날 오전 6시까지 직전 24시간 적설량은 전북 고창 11.4㎝, 경북 울릉 10.5㎝, 제주산지 6.7㎝, 광주 6.4㎝, 전남 장성 5.8㎝, 전북 군산 5.4㎝ 등이다.

이날 오후에는 수도권을 중심으로 강설이 예상된다.

한파주의보는 전국 대부분 지역에서 발효 중이다. 18일 낮부터 기온이 올라 19일은 평년 수준으로 회복될 전망이다.

행안부는 전날 오후 3시 35분을 기해 위기경보 수준을 '주의'로 올리며 중대본 비상근무 1단계를 가동했었다.

