[아시아경제 서소정 기자] 보툴리눔 톡신 업체 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 155,000 전일대비 2,600 등락률 +1.71% 거래량 74,239 전일가 152,400 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 식약처, 승인 없이 보톡스 판 휴젤·파마리서치에 '허가 취소' 강경 조치 (종합)식약처, 승인 없이 보톡스 판 휴젤·파마리서치에 '품목허가 취소' 강경 조치법원, 보툴렉스 잠정 제조판매 중지명령 집행정지 신청 ‘인용’ close 은 서울행정법원에 접수한 '품목허가 취소 처분 등'에 대한 집행정지 신청이 인용됐다고 17일 밝혔다.

앞서 식품의약품안전처는 휴젤이 보툴리눔 톡신 제제를 국가출하승인 없이 국내에 판매했다고 보고 이달 13일자로 품목허가를 취소한다고 밝혔다.

이에 휴젤은 같은 날 서울행정법원에 ▲품목허가취소처분등 취소 소장 ▲집행정지신청서 ▲잠정처분신청서를 접수하며 서울지방식품의약품안전청장 대상의 법적 대응에 착수했다.

이번 법원의 결정에 따라 식약처가 휴젤에 내린 행정 처분은 휴젤이 서울식약청을 상대로 제기한 '품목허가취소처분등 취소' 소송의 판결 선고일로부터 30일이 되는 날까지 정지된다.

휴젤은 입장문을 통해 "식약처 처분의 대상이 된 제품은 수출용으로 생산 판매된 수출용 의약품이었으며, 국가출하승인의 대상이 아니다"라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr