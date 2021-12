LG헬로비전, 787억 규모 스마트단말기 보급 사업 수주

[아시아경제 류태민 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 5,570 전일대비 80 등락률 -1.42% 거래량 248,301 전일가 5,650 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "LG헬로비전, 케이블TV·알뜰폰 부진에도 수익성 개선중"연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?[종합]'알뜰폰 1000만' 요금경쟁 넘어 신시장 발굴해야 계속 자란다 close 은 경남 교육청으로부터 787억원 규모 스마트 단말기 보급 사업 계약을 체결했다고 17일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 7.44%에 해당하며, 계약기간은 이달 16일부터 2027년 8월 31일까지다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr