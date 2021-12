신한금융, 자회사 CEO 10명 인사 단행···첫 女 CEO 탄생(종합)

자경위 개최…6명 新 선임·4명 연임 추천

CEO 교체 폭 확대…차세대 리더 발탁

개방·혁신 관점의 CEO 구성…다양성 확보

[아시아경제 이광호 기자]실적 개선에 기여한 이영창 신한금융투자 사장이 연임됐다. 신한자산운용은 '전통자산'과 '대체자산' 부문으로 나눠 각자대표제를 도입한다. 그룹 역사상 처음으로 여성 최고경영자(CEO)가 발탁됐다.

신한금융지주는 16일 자회사경영관리위원회(자경위)와 임시 이사회를 열고 자회사 CEO 후보로 6명을 신규 선임하고 4명을 연임 추천했다고 밝혔다.

신한지주 자경위와 이사회는 이날 미래 성장동력인 자본시장 분야에서 단기간 내 그룹의 경쟁력을 점프업 할 수 있는 풍부한 경험과 높은 전문성, 강한 실행력을 갖춘 경영진 발굴과 고객 중심의 지속가능한 성장 및 디지털 경쟁력 강화 등 그룹의 미래도약을 위한 통찰력과 역량을 겸비한 '차세대 경영진' 라인업 구축에 중점을 두고 심도 있는 논의와 검증의 시간을 가졌다.

'자본시장 경쟁력 강화'를 위한 외부 전문가 영입

그 결과, 지난해 3월부터 신한금융투자를 이끈 이영창 사장이 연임 추천됐다. 이 사장은 내부통제 시스템 정비와 조직·인력 쇄신을 통한 강한 체질개선 성과를 인정받았다.

이영창 사장은 '투자 명가로서 신뢰 회복'이라는 명확한 비전 하에 시장 경쟁력 강화를 위한 내부 조직 정비를 일관성 있게 추진하고 있다. 또한 향후 IB등 분야에서 시장 판도를 바꿀 수 있는 헤드(Head)급 인사영입을 통해 자본시장 경쟁구도에 적극적으로 동참할 예정이다.

내년 초 신한대체투자와 통합으로 종합자산운용사로 거듭나게 될 신한자산운용은 전통자산과 대체자산 부문으로 나눠 각자대표제를 도입한다.

전통자산 부문에는 운용사 CEO 경력 20년의 전 KB자산운용 조재민 사장을 신규 선임했다. 조재민 사장은 KB자산운용을 '가치투자의 명가'로 성장시킨 인물로 시장을 보는 안목이 뛰어나고, 인재 발굴및 육성 역량이 탁월해 그룹의 자본시장 역량을 강화하는데 적합한 인물로 평가받았다. 특히 조재민 사장은 운용업계 내에서 단일대표와 각자대표제를 모두 경험한 베테랑 CEO라는 면에서 통합 이후 대체자산 부문과 협업을 통한 시너지 성과를 내는데 가장 적합한 인물로 추천·선임됐다.

통합 자산운용사의 대체자산 부문은 기존 신한대체투자의 김희송 사장이 연임 추천됐다. 김희송 사장은 17년 신한대체투자 설립과 함께 CEO로 선임돼 해외 부동산 등 다양한 딜 소싱을 통해 중소형 대체투자 전문회사로 성장시켰으며, 통합 이후 대체부문의 특성을 활용한 상품 라인업 다양화로 전통·대체 부문 간 시너지 창출을 주도할 예정이다.

신한리츠운용은 그룹 내 차세대 IB리더로 인정받는 신한금융투자 김지욱 부사장을 CEO로 신규 발탁했다.

이 외 자본시장 분야 자회사인 아시아신탁, 신한AI는 전문성을 바탕으로 지속적인 성장을 이끌어 오고 있는 점을 인정받아 배일규 사장, 배진수 사장이 연임했다.

신한지주 관계자는 "최근 은행, 카드 중심의 사업구조에서 신한라이프 출범 및 카디프손보 인수까지 그룹의 사업라인 포트폴리오를 확장해 왔다"며 "지난해 신한금융투자 이영창 사장에 이어 이번 신한자산운용 조재민 사장까지 시장에서 경험이 풍부하고 전문성이 뛰어난 인물을 CEO로 선임해 그룹의 미래성장동력인 자본시장 분야에서도 경쟁력을 확보했다"고 설명했다.

그룹 최초 여성 CEO 배출…1969년생 CEO 발탁

디지털·ICT 전문회사인 신한DS는 그룹 최초의 여성 CEO인 신한은행 조경선 부행장이 수장으로 이름을 올렸다. 조경선 부행장은 은행 디지털개인부문장을 역임해 디지털 기술을 활용한 대고객 마케팅 및 업무 프로세스 개선에 대한 경험이 풍부하다는 평이다. 조 부행장은 신한은행 공채1기 출신으로 금융권 최초의 여성리더 육성 프로그램인 '신한 쉬어로즈' 1기 과정을 수료했다.

이날 추천된 인사들의 임기는 2022년 1월 1일부터 시작된다. 자경위에서 내정된 자회사 대표이사 후보들은 각 자회사 임원후보추천위원회에서 자격요건 및 적합성 여부 등에 대한 검증을 거쳐 각 사 주주총회 및 이사회에서 최종 선임될 예정이다.

한편 지주회사 경영진 인사는 그룹 전략 실행의 핵심 포스트인 전략·지속가능(CSSO), 재무(CFO), 디지털(CDO)을 영역별 경험과 전문성을 갖춘 차세대 인재로 모두 교체했다.

그룹 CSSO에는 신한라이프 통합, 아시아신탁과 신한벤처투자 PMI를 주도해 보험, 자본시장 등 업권별 현안에 대한 이해가 깊고, 그룹사간 협업을 적극적으로 지원해왔던 현 경영관리팀 고석헌 본부장이 상무로 발탁됐다.

또 현재 신한베트남 법인장인 이태경 본부장을 그룹 재무계획과 자본관리, IR 등을 담당하는 그룹 CFO로 선임했다. 그룹 재무부문 내에 신설되는 회계본부에는 회계사 출신으로 재무, 회계/세무 전문성을 보유한 김태연 본부장을 상무로 신규 선임했다.

신한지주는 외부 컨설팅사와 협업을 통해 고객 중심의 디지털 혁신을 위한 '그룹 디지털 거버넌스 재편'을 결정하고 관련 조직개편을 단행할 예정이다. 그룹 CDO 산하에 디지털전략팀과 디지털추진팀을 분리 신설하고, 각각 그룹 디지털 지향점 설정과 전략 수립, 그룹사별 디지털 핵심과제 관리와 그룹사간 협업 체계화를 적극 지원할 예정이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr