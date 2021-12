미국서 얀센 접종대상 축소 가능성…"50대 이하 여성 제외 검토"

미국 질병통제예방센터(CDC)가 존슨앤드존슨(J&J)의 코로나19 백신인 얀센의 접종 대상을 축소할 수 있다는 전망이 나왔다.

15일(현지시간) 미국 CNN 방송은 CDC 자문기구인 예방접종자문위원회(ACIP)가 16일 얀센 백신 사용 권고에 대한 재논의를 위해 회의를 연다며 접종 대상에서 50세 이하 여성을 제외할 가능성이 있다고 보도했다.

하지만 로셸 월렌스키 CDC 국장은 이날 백악관 브리핑에서 ACIP가 얀센 백신 관련 회의를 여는 이유는 밝히지 않은 채 "ACIP는 모든 백신의 안전 데이터 검토를 위해 간헐적으로 회의를 개최한다"고 말했다.

현재 미국에서 얀센 백신은 18세 이상에게 접종이 허가돼 있고 얀센·화이자·모더나 백신 접종 완료자에 대한 추가접종(부스터샷)으로도 허용되고 있다.

ACIP는 회의에서 얀센 백신을 접종할 경우 드물게 발생하는 부작용인 혈소판 감소성 혈전증(TTS)과 관련한 보고받을 것으로 전해졌다. 소식통은 CNN에 30∼49세 여성에서 혈전 발생률이 가장 높게 나타난다고 지적했다.

그는 "(회의에서) 다른 백신도 많은데 굳이 얀센 백신을 사용할 필요가 있는지, 계속 사용한다면 특정 연령층에 사용하도록 해야 하는지 등 얀센 백신 논의가 주로 이뤄질 것"이라고 설명했다.

CDC는 50세 이하 여성에게는 얀센 백신의 경우 TTS 위험이 드물지만 다른 계층보다 높을 수 있다는 점과 함께 다른 백신 접종 방안이 있다는 것을 안내할 것을 권하고 있다. 얀센 백신과 같은 방식인 아스트라제네카 백신은 미국에서는 사용되지 않고 있다.

FDA에 따르면 TTS는 지금까지 얀센 백신을 접종한 남성과 18세 이상 여성에서 드물게 보고됐고, 30∼49세 여성층의 경우 TTS 발생률이 10만명당 1명 정도인 것으로 알려졌다.

