휴대폰 바꿨는데 3억9000만원 날벼락 … 대리점 직원 대출사기 구속

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 휴대폰 고객 정보를 악용한 대출 사기 행각이 또 드러났다.

휴대전화를 개통하러 온 고령층 고객의 카드 비밀번호를 빼내 휴대전화로 억대 대출을 받은 휴대전화 판매점 직원이 구속됐다.

이달 들어 부산에서만 비슷한 수법으로 대리점 직원 2명이 구속됐다. 자신이 모르는 사이 대출 피해를 봤지만 정작 카드 정보를 도용당한 피해자는 구제받지 못하고 있다.

부산 해운대경찰서는 16일 컴퓨터 등 사용사기 혐의로 20대 남성 A씨를 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 1월부터 10월까지 부산 해운대구의 한 휴대폰 대리점을 운영하면서 휴대전화를 개통하러 온 고객의 신분증 등을 도용했다.

A씨는 피해자들의 집까지 방문해 요금할인 등을 미끼로 신분증과 신용카드 정보 등을 알아내 고객명의로 비대면 대출신청을 했다. A씨는 모두 83회에 걸쳐 3억8800만원을 챙긴 혐의를 받는다.

피해자 대부분이 60∼80대 고령자로 A씨는 인터넷이나 스마트폰 사용이 어려운 고령층을 표적 삼은 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 해운대경찰서에 찾아와 자수함에 따라 추가 범죄사실 등을 확인하고 구속했다.

경찰은 영상통화생체정보 확인 등 비대면 대출신청 제도의 개선을 권고할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr