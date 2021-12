이재명 "계란 던질 상황 송구" 고교생에 편지 보내

"'사드 배치' 국익에 맞지 않단 생각 여전, 그러나 현실 생각해야"

"미리 이해 구하지 못해 송구…국민 목소리 경청할 것"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 자신을 향해 계란을 던진 고등학생 A군에게 직접 편지를 보냈다. 이 후보는 "저에게 계란을 던질 수밖에 없는 상황이 펼쳐진 것에 대해 먼저 송구하다는 말씀을 드린다"고 사과했다.

A군은 지난 13일 성주를 방문한 이 후보에게 '사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 철회'를 요구하며 계란 두 개를 던졌다. A군은 현행범으로 체포돼 하루 동안 유치장에 갇혀 있다 이튿날 석방됐으나 경찰 수사는 계속되고 있는 것으로 알려졌다.

민주당은 16일 이 후보가 A군에게 쓴 편지 전문을 공개했다. 편지에서 이 후보는 "학생과 사드 배치 반대에 나섰던 모든 분께 진심으로 제 마음을 전한다. 사드 배치가 국익에 전적으로 부합하지 않는다는 저의 입장에는 변함이 없다"라며 "하지만 저는 주어진 현실과 상황에 맞춰 국익을 극대화할 방안을 찾는 정치가다. 제 신념을 지키는 것보다 이미 사드 배치가 현실화된 상황에 기초해 대안을 찾는 것이 저의 역할이라고 생각했다"고 설명했다.

이어 "이런 입장이 약속을 뒤집은 것으로 느껴지셨다면 그것은 전적으로 저의 책임"이라며 "제가 더 적극적으로 이해를 구하고, 설득하고, 입장을 설명하지 못한 탓"이라고 덧붙였다.

이 후보는 "그럼에도 저는 우리가 여전히 같은 곳을 바라보고 있다고 믿는다"며 "제가 정치가로서 국익을 극대화할 외교적 방안에 대해 고민했듯이, 우리 학생과 사드 배치를 반대하는 모든 분은 주권자로서 나라를 걱정하고, 공동체를 사랑하는 마음에 기초해 저에게 호소하고 계시기 때문"이라고 했다.

그러면서 "그 호소에 걸맞은 나라를 만드는 것이 저의 진심을 보여 드리는 길이라 생각한다. 다시는 계란 던지지 않아도 되는 세상, 오직 국익과 국민의 이익을 제1원칙으로 삼는 실용주의 외교 노선하에서 가능하다고 믿는다"라며 "학생 덕분에 제가 왜 정치를 하는지, 또 제가 들어야 할 국민의 목소리는 어디에 있는지 다시 한번 고민할 수 있었다. 큰 목소리든, 작은 목소리는 국민의 목소리를 경청하는 데 온 힘을 다하겠다"고 강조했다.

이 후보는 성주경찰서장에게도 A군에 대한 선처를 요청하는 편지를 보냈다. 그는 "학생의 행동이 전적으로 올바르고 정당하다고 생각하지는 않는다"면서도 "저는 이 학생의 행동에서 어떤 위협의 의도를 느끼지 못했다. 저는 어떤 처벌도 원하지 않는다. 이 학생이 공동체에 대한 애정과 사회에 대한 관심을 잃지 않은 채 사회 구성원으로 성장해 나갈 수 있는 기회를 달라"고 호소했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr