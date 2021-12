구성욱 연세대 교수, 의료기기중개임상학회장 선임

[아시아경제 이춘희 기자] 구성욱 연세대 의대 신경외과 교수가 내년도 대한의료기기중개임상학회 학회장으로 선임됐다.

대한의료기기중개임상학회는 최근 서울 코트야드메리어트 남대문 호텔에서 온/오프라인 동시 개최된 '대한의료기기중개임상학회 2021 학술대회’에서 2022년도 대한의료기기중개임상학회 학회장으로 선임됐다고 16일 밝혔다.

구 교수는 연세혁신의료기기실증지원센터장, 연세대 의대 의료기기산업학과 대학원 주임교수, 연세의료원 대외협력처 처장 등으로 활동하고 있다.

의료기기중개임상학회는 2009년 설립 이후 ▲연구회 주관의 국내 및 국제 학술 및 연구활동 ▲임상시험과 관련된 조사, 연구, 교육 및 홍보 ▲임상시험 관련 기관간의 협력체계 및 정보네트워크 구축 및 운영 등의 역할을 맡아오고 있다.

구 교수는 “산·학 연계, 국내외 연구회와의 지속적인 교류, 임상시험 관련 기관 간의 네트워크 형성을 통해 국내 의료기기임상시험이 보다 활성화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr