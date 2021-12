이랜드 애슐리퀸즈, 12월 신메뉴 ‘블랙&퍼플 파티’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]이랜드이츠의 애슐리퀸즈는 ‘블랙&퍼플’ 컬러를 주제로 한 겨울시즌 신메뉴 13종을 출시한다고 16일 밝혔다.

신메뉴는 ‘퀸즈 윈터 에디션, 블랙&퍼플’을 테마로, 고급스러운 이미지의 검은색과 보라색 식재료를 활용한 것이 특징이다. 블랙페퍼, 먹물, 흑임자, 블랙코코아, 자색고구마 등을 활용해 맛과 함께 독특한 색감까지 살린 메뉴를 선보인다.

대표 메뉴인 ‘블랙페퍼 스파이시 슈림프’는 아시안풍 블랙페퍼 소스로 버무려 중독성 있는 얼얼한 맛을 살린 그릴드 칠리 새우다. ‘블랙 퐁듀 슈림프 피자’는 매콤 달달한 블랙 퐁듀소스에 꾸덕한 치즈와 새우를 듬뿍 올려 선보인다. ‘블랙 세사미 크림 파스타’는 알싸한 청양 크림소스에 고소한 흑참깨를 더해 크림 파스타의 풍미를 더 풍부하게 살렸다. ‘와사비맛 마요 & 블랙 짜장 치킨’은 달콤 짭쪼름한 맛의 먹물 짜장 치킨에 와사비 마요 소스를 곁들여 먹는 이색적인 조합의 메뉴로 선보인다.

디저트 코너에서는 영롱한 보랏빛이 매력적인 윈터 에디션 ‘보랏빛 초콜릿 퐁듀’, 자색 고구마의 부드러운 단맛을 더한 수제 ‘스윗 퍼플 바크 초콜릿’, 바삭한 초코쿠키와 눈처럼 내려앉은 생크림이 돋보이는 ‘블랙 코코아 윈터 파운드’, 자색 고구마의 은은한 단맛과 꾸덕함을 조화롭게 배합한 ‘자색 고구마 바스크 치즈 케이크’, 구름처럼 부드러운 크림을 곁들여 먹는 고소함 가득 ‘크리미 흑임자 라떼’ 등이 제공된다.

애슐리 시그니처 와플은 겨울철 대표 간식 군고구마를 연상시키는 고구마 맛탕과 슈크림을 더한 ‘보랏빛 플레인 와플’과 초코 매니아를 위한 ‘다크 초코 와플’ 등 두 가지 종류로 즐길 수 있다.

애슐리퀸즈는 이달 28일~29일 이틀 간 슐리데이 프로모션을 진행한다. 중·고등학생은 물론 대학생과 대학원생도 학생증만 인증하면 애슐리퀸즈 샐러드바를 온종일 평일 런치 가격으로 이용할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr