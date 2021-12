"가장 좋아하는 덕질은?"…신입사원 면접장에 등장한 구지은 아워홈 부회장

[아시아경제 이승진 기자] 구지은 아워홈 대표이사 부회장이 신입사원 면접장에 등장하며 본격적인 인재경영 행보에 나섰다.

아워홈은 지난 10월 ‘우리집으로 가자’라는 채용 슬로건을 걸고 2021년 하반기 신입사원 공개 채용을 시행한 데 이어 지난 14~15일 이틀간 최종 과정인 임원 면접을 진행했다고 16일 밝혔다.

이날 구 부회장은 최종 면접에 면접관으로 등장했다. 아워홈은 구 부회장이 면접자 한명 한명과 눈맞춤을 하면서 면접 분위기를 이끌었다고 설명했다. 또 면접자에게 직접 질문하며 미래 아워홈의 주인공이 될 인재를 선발했다.

그는 “MZ세대가 생각하는 X세대의 절대 이해 안 되고, 공감 안 되는 부분은?”, “여러분이 가장 좋아하는 ‘덕질’(어떤 분야에 파고드는 일)은?” 등의 질문을 던지기도 했다. 구 부회장이 면접관으로 직접 참여한 배경에는 LG의 ‘인화’와 삼성의 ‘인재제일’의 DNA가 동시에 있기 때문이라고 전해졌다.

구 부회장은 이번 대규모 신입사원 공채에 자신의 인재경영 철학을 고스란히 담았다. 평소 그는 사회적 기업, 글로벌 인재, 열정과 창의를 인재경영 키워드로 자주 거론했으며, 이번 채용은 MZ세대가 주축이 돼 빠른 글로벌 트렌드 변화에 대응하고 혁신해야한다는 기조 아래 이뤄졌다.

전공 제한을 두지 않아 직무 선택의 폭을 넓혔으며, 모바일 오픈채팅방 개설 등 자유로운 소통 공간이 마련됐다. 메타버스 설명회 도입, 온라인 면접 및 입문 교육 진행 등 시공간 제약을 벗어난 새로운 채용 문화를 만들었다. 아워홈의 이 같은 채용은 청년 일자리를 창출하고 미래 성장 동력을 확보하는 것으로 이어졌다.

아워홈 관계자는 “‘열정이 충만한 창의적인 인재가 기업의 미래를 책임지고 새로운 변화를 만들어 나가는 핵심’이라는 철학 하에 경영진이 면접을 직접 주관했다”라면서 “앞으로도 식품 유통 시장을 선도하고, 중장기 지속성장 기반을 마련하기 위한 인재경영을 강화할 예정이다”라고 말했다.

하반기 신입공채 합격자는 12월 중 발표된다. 신입사원 입문 교육은 메타버스 플랫폼 등을 활용하며, 신입사원은 1분기 내 현업에 배치된다.

