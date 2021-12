비씨카드, 결제 플랫폼 '페이-Z' 출시…"SNS마켓에서 카드결제 하세요"

1인마켓, 소상공인 위한 커머스 플랫폼

기존 온라인 커머스 플랫폼과 동일한 서비스 제공

링크·QR코드로 결제 가능

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 사회관계망 서비스(SNS) 등에서 현금 위주로 거래됐던 상품을 카드로도 결제할 수 있도록 지원하는 플랫폼인 '페이(pay)-Z'를 론칭했다고 16일 밝혔다.

페이-Z는 Z세대가 주로 이용하는 채널에서 쉽고 간편하게 결제할 수 있는 서비스로 Z세대형 간편결제 플랫폼의 의미를 담았다.

페이-Z는 상품 등록, 주문·재고·배송·실적 관리 등 기존 커머스 플랫폼과 동일한 기능 제공은 물론, PG사 및 밴사를 통해 제공됐던 온라인 결제 서비스 영역까지 모두 일원화시켰다. 이를 통해 판매자는 쇼핑몰 관리와 결제 서비스 등에 소요되는 고정비용 지출을 최소화하고 고객에게 판매되는 상품 가격 경쟁력도 높일 수 있게 됐다.

SNS를 통한 상품 판매와 구매 절차도 간편해졌다. 판매자는 판매 상품을 페이-Z에 등록하고 결제 링크와 QR코드 생성 버튼을 누른 후, SNS 등 판매를 원하는 채널 게시물에 생성된 결제 링크 또는 QR코드를 게시하기만 하면 해당 상품을 판매할 수 있다. 구매자가 판매자의 결제 링크 또는 QR코드를 클릭하면 페이-Z에 등록된 상품 정보로 이동하게 되고, 등록된 카드를 통해 안전하게 상품을 구매할 수 있게 됐다.

현재 페이-Z는 비씨카드에서 발급된 모든 카드를 등록해 사용할 수 있으며, 향후 다른 카드사의 카드도 등록할 수 있도록 시스템을 연동시킬 예정이다. 또 해외 카드 소지 고객이 국내 쇼핑몰에서 결제하거나 국내 고객이 인도네시아, 베트남 등 해외에서도 페이-Z을 통해 결제할 수 있도록 국가간 네트워크 제휴도 추진할 계획이다.

서비스 론칭 기념 이벤트도 진행된다. 이달 17일 SNS 채널 틱톡의 유명 인플루언서 '온오빠'가 진행하는 라이브 방송에서 에어팟 프로와 에어팟 3세대 모델 각 250대씩, 총 500대 에어팟이 특가로 판매된다. 선착순 500명에게 제공되며 페이-Z로 결제하는 고객이면 누구나 참여 가능하다.

이기택 비씨카드 페이-Z 팀장은 "SNS 1인 마켓의 확대에 따라 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객에게 편리한 커머스 서비스를 제공하기 위해 이 서비스를 기획하게 됐다"며 "저렴한 수수료로 소상공인의 온라인 판매 진입장벽을 낮추고, 외국인을 대상으로도 판매할 수 있는 글로벌 서비스로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr