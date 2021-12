[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 코로나19 확산을 예방하기 위해 올해 예정됐던 ‘제1회 광주전국수영선수권대회와 광주전국 마스터즈 수영대회’를 취소했다고 15일 밝혔다.

광주시는 당초 두 대회를 오는 18일부터 24일까지 남부대학교 시립 국제수영장에서 개최할 계획이었다.

하지만 최근 전국 코로나 확진 환자수가 5000명 이상 지속적으로 증가하는 상황과 대회 참가자의 약 40% 정도가 수도권 거주자인 점을 감안해 시민의 건강과 안전을 위해 대한수영연맹과 협의해 대회를 취소하게 됐다.

