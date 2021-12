경찰 고위직 인사…인천청장 유진규·경기남부청장 최승렬

치안감 시도경찰청장 7명 교체

[아시아경제 이관주 기자] 정부는 15일 유진규 울산경찰청장을 인천경찰청장으로 내정하는 등 경찰 고위직 인사를 단행했다.

최승렬 강원경찰청장은 경기남부경찰청장으로 내정됐다. 유 청장과 최 청장은 지난 1일 치안감에서 치안정감으로 승진했다.

치안정감은 경찰청장(치안총감) 바로 밑 계급으로, 경찰청 차장과 서울·부산·경기남부·인천경찰청장, 경찰대학장, 국가수사본부장 등 7명이다. 치안정감은 잠재적 경찰청장 후보군으로 분류된다.

치안감 인사도 이뤄졌다. 송정애 대전경찰청장은 경찰청 경무인사기획관, 김진표 대구경찰청장은 경찰청 교통국장, 윤희근 경찰청 자치경찰협력정책관은 경찰청 경비국장, 이문수 경남경찰청장은 경찰청 공공안녕정보국장, 유재성 경찰청 국가수사본부(국수본) 과학수사관리관은 국수본 사이버수사국장, 강황수 제주경찰청장은 국수본 안보수사국장에 각각 내정됐다.

경찰인재개발원장에는 이명호 국수본 안보수사국장, 중앙경찰학교장에는 이충호 경찰청 교통국장이 내정됐다. 서울경찰청 공공안전차장에는 송병일 경기남부청 수사부장이, 자치경찰차장에는 이명교 경찰인재개발원장이 내정됐다.

치안감이 청장을 맡는 13개 시도경찰청 중 절반인 7곳의 청장도 바뀐다. 대구청장에 김병수 경찰청 경비국장, 대전청장에 윤소식 경찰청 공공안녕정보국장, 울산청장에 김광호 국수본 사이버수사국장, 강원청장에 최종문 경찰청 경무인사기획관, 전남청장에 박지영 중앙경찰학교장, 경남청장에 이상률 서울청 공공안전차장, 제주청장에 고기철 서울청 자치경찰차장이 각각 내정됐다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr