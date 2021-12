[포토] 김건희, 결혼 후 안양대 이력서도 '허위'

도종환, 서동용, 권인숙, 안민석 더불어민주당 의원(왼쪽부터)들이 15일 국회 소통관에서 윤석열 국민의힘 대선후보 부인 김건희 씨의 허위 이력서와 수상 경력에 대한 거짓 해명에 대한 반박 기자회견을 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.