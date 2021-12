화웨이, 獨 조사에서 5G 최다 특허 보유 기업 선정

[아시아경제 구은모 기자] 화웨이가 세계에서 가장 많은 5G 특허 보유 기업으로 선정됐다.

15일 독일의 특허정보 분석업체 아이피리틱스(IPlytics)는 '누가 5G 특허 경쟁을 주도하는가(Who Leads the 5G Patent Race)' 보고서를 발간하며 화웨이가 세계에서 가장 많은 5G 특허를 보유하고 있다고 발표했다.

보고서에 따르면 화웨이는 전 세계 5G 유효 특허 부문에서 15.93%의 점유율로 1위에 올랐다. 화웨이에 이어 LG전자(10.79%), 삼성전자(10.55%), 퀄컴(10.44%), 노키아(9.74%) 순으로 조사됐다.

보고서는 특허 데이터 외에도 과학저널 등 출판물, 규제 변경 및 권고사항, 새로운 표준에 대한 기술적 기여도 등 5G 개발과 혁신에 대한 기업들의 다양한 기여도를 분석해 평가했다. 이 조사에서도 화웨이는 21.64%의 기여도로 에릭슨(17.52%), 노키아(12.89%) 등에 앞섰다.

이번 보고서는 다양한 산업분야에서 5G 특허가 가지는 중요성에 대해 분석했다. 아이피리틱스는 자체 지적재산정보 툴을 활용해 5G 특허와 혁신기업들의 순위를 책정하고 이러한 기술 경쟁과 관련된 데이터를 일부 제공하고 있다.

세계적으로 5G 분야의 표준필수특허(SEP) 라이센스로 발생된 수익은 지난해 기준 약 200억달러(약 23조7100억원)에 달했다. 보고서는 자동차, 에너지, 헬스케어와 같은 산업군에서 5G 분야 SEP 수와 이를 통해 창출되는 수익이 모두 크게 증가할 것으로 예측했다.

아이피리틱스에 따르면 5G는 향후 5년 내 전 세계 데이터 트래픽의 절반이 사람이 아닌 차량, 기계, 미터, 센서, 의료 기기 및 사람과의 상호작용이 없는 온라인 커넥티드 기기에서 발생할 것으로 전망했다.

