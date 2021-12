에넥스, 안성물류센터 개장

재고 운영 효율화 및 유통경쟁력 강화 기대

[아시아경제 김종화 기자] 종합가구업체인 (주)에넥스가 서울, 경기 등 수도권 지역의 물류시스템 강화를 위해 안성물류센터를 14일 개장했다.

경기도 안성시 죽산면 매산리에 위치한 물류센터는 대지면적 1만6200㎡(약 4900평), 건평 5600㎡(약 1700평)으로 부지는 중부고속도로 일죽 IC와 인접해 있어 수도권 접근이 용이하다.

(주)에넥스는 안성물류센터 개장을 통해 향후 온오프라인용 다양한 품목의 재고를 확보함으로써 당일배송, 익일배송 품목을 확대해 고객이 원하는 제품을 즉시 공급할 수 있게 됐다.

에넥스 관계자는 "업계 경쟁이 심화되는 가운데 선도기업으로 자리매김하기 위해서는 물류 역량이 중요해졌다"면서 "안성물류센터를 컨트롤 타워로 물류 부문의 경쟁력을 한층 높이고 지속적인 성장동력을 확보해 종합가구기업으로 도약하는데 역량을 강화할 것"이라고 말했다.

한편 ㈜에넥스는 1971년 국내 최초로 입식 주방 시스템을 도입한 주방가구 선도기업이다. 특히 2018년 브랜드 최초 커스터마이징 시리즈 '키친팔레트', '워드롭팔레트'를 출시하며 소비자들에게 좋은 평가를 받고 있다.

