군 급식예산 관리 부실… 질도 천차만별

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]장병들의 급식비가 관리되지 않으면서 급식의 질도 천차만별 차이가 나는 것으로 나타났다. 예산에 맞춰 급식을 운영하는 부대가 적다보니 부대마다 제각각 급식이 이뤄진다는 것이다.

14일 감사원이 공개한 ‘육군본부 정기감사’ 보고서에 따르면 감사원이 지난 2019∼2020년 부대별 식재료비의 월간 적자·흑자 비율을 확인한 결과, 육군 ‘급식운영 지침’상 기준인 ‘±10%’를 초과하지 않은 급식편성부대는 2019년 555개 부대 중 16개(2.8%), 2020년 506개 중 3개(0.6%)에 불과했다. 지휘관의 관심도에 따라 급식의 질이 달라지다 보니 예산에 맞춰서 급식을 운영하는 비율도 그만큼 낮다는 뜻이다.

같은 부대 내에서도 1인당 부식비가 어떤 달에는 4106원, 다른 달에는 1만418원 등으로 편차가 크게 벌어진 사례도 적발됐다. 해당 기준을 7회 이상 초과한 부대는 2019년 173개(31.1%), 2020년 247개(48.8%)였다. 2019년의 경우 많게는 36.7%의 식재료비를 더 받은 부대도 있었다. 또 같은 해 61개 부대가 연간 가용액 기준을 초과했지만 이를 관리해야 하는 육군본부와 급식 지원부대인 급양대는 이를 모르고 있었다.

감사원은 "지휘관의 관심과 식재료비 청구 담당자의 업무 역량 차이가 주요 원인"이라고 지적했다.

