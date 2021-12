윤석열 "文정부 검찰개혁은 검찰 하수인 만드는 것"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] "이 정부처럼 수사권이란 걸 마치 혁명도구처럼 쓰는 사고방식 갖고 있는 정권은 처음 본다."

윤석열 국민의힘 대선후보는 14일 서울 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 문재인 정부의 검찰개혁 평가를 요구받자 이같이 말했다. 윤 후보는 "문재인 정권의 검찰개혁이 성공했다면 제가 대선후보가 됐겠냐"며 "검찰개혁이라는 것은 기본적으로 수사권을 빼앗아서 경찰, 고위공직자범죄수사처에 주는 게 아니라 검찰이 국민을 위한 검찰이 되고, 정권 실세라 하더라도 가차 없이 수사할 수 있는 공정한 경찰이 되며, 아무리 만만한 약자가 법망에 걸려들어도 가볍게 보지 말고 충분한 방어권을 인정해줘 가며 무리하지 않고 수사하라는 것이 검찰개혁 방향"이라고 언급했다.

이어 "이를 위한 전략으로 너무 많은 권한은 나눠야 한다는 것인데, 이 정부의 검찰개혁은 검찰을 손아귀에 넣고 하수인 만드는 것"이라고 주장했다. 그는 "검찰이 대장동 수사하는 것을 보면 이게 검찰개혁 결과인가"라고 되물었다.

윤 후보는 "문재인 정부가 대통령 선거할 때 내세운 게 검찰개혁, 적폐청산 아닌가"라며 "검찰개혁이 제대로 되어서 대장동 사건 손 놓고 있는 거며, 적폐청산 목표로 했으면 전 정권 적폐청산이 됐는데 왜 자기들 적폐는 청산 안 하나"라고 꼬집었다.

그는 ‘대통령이 되면 윤석열에게 충성하지 않고 살아있는 권력을 수사하겠다는 제2의 윤석열이 나오면 자르겠냐’는 질문에 "그걸 자른다면 국민이 저를 가만두지 않을 것"이라고 답했다.

