윤석열 "부산저축은행 대출은 당시 수사범위 아니야"

관훈클럽 토론회서

"해명기회 줘 감사하다"

SPC편법대출 아니라

사업자에게 대출한 것

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 14일 토론회에 나와 고발 사주·대장동 부실수사·가족 관련 논란 등 다양한 의혹에 대해 거침없이 해명했다. 일부 질문에 대해선 목소리를 높이며 강하게 부정하는 자신감도 보였다. 윤 후보는 토론회 초반 주로 ‘개인 신상’ 관련 질문이 나오자 해명할 기회를 줘 "감사하다"고 말하기도 했다.

이날 오전 서울 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회는 윤 후보의 ‘정권교체’ 필요성을 강조하는 모두발언에 이어 고발 사주 의혹에 대한 질문부터 시작됐다. 손준성 검사가 야당 인사에 텔레그램으로 여권 인사 고발 관련 자료를 보냈는데 당시 검찰총장이던 윤 후보의 지시가 없었느냐는 관훈클럽 소속 언론인의 질문에 "이런 지시를 할 이유도 없고 한 사실도 없다"면서 "권리 침해는 저희가 직접 하면 되는 것이지 이걸 야당에 맡길 이유가 전혀 없다"고 반박했다. 이어 "이 건은 제 입장에서 봤을 때 지시한 사실도 없고 도대체 이런 일이 무슨 텔레그램에 보냄이라고 했다는데 어떻게 이루어졌는지 알 도리가 없다"고 덧붙였다. 또 손 검사는 추미애 당시 법무부 장관이 보낸 사람이었다며 "제가 그 위치에 있는 검찰 간부와 이런 것을 논의하고 할 이유가 전혀 없다"고 잘라 말했다.

대장동 사업 관련 부산저축은행 대출 건을 왜 수사하지 않았느냐는 질문에는 "대장동 부분은 부산저축은행이 특수목적법인(SPC)을 만들어서 시행사업자와 일정 지분을 공융하면서 SPC에 편법 대출을 한 게 아니라 대장동 사업자에게 대출해준 걸로 판단이 된다"며 "그 중간에 부산저축은행 대주주의 조카라는 사람이 대출 수수료로 거액을 받았다고 한다면 부산저축은행이 했던 일반적인 대출이었던 걸로 판단된다. 당시 수사 범위에 들어가지 않는다"고 해명했다.

그외 윤우진 전 용산세무서장 변호사 알선 의혹이나 배우자의 도이치모터스 주가조작 사건 등에 대해서도 "그럴 위치가 아니다. 전혀 몰랐다"는 답변으로 강하게 부정했다. 윤 후보는 이날 불거진 부인 김건희씨의 ‘허위 경력’ 논란에 대해서도 대체로 부정하면서 "억울함을 얘기한 걸로 이해하나 (언론에 대한 답변 방식이) 부적절한 걸로 보인다"고 말했다.

윤 후보는 그러면서도 부인의 박사 학위 취득 과정에 관련 논문이 허위임이 밝혀지면 취소 전 학위를 반납을 하겠다고도 밝혔다. 윤 후보는 "베낀 게 아니라 실험 논문이라서 제가 보기엔 학문적으로 가치가 약하다는 평가는 모르겠으나 표절이 학위를 취소할 정도로 심한가에 대해서는 의문을 갖고 있다"면서 "대학이 자율적으로 판단해서 만약 표절률이 20% 이상 그 정도고 나와서 인정하기 어렵다고 하면 제 처 성격상 스스로 반납할 것이라고 생각한다"고 말했다.

