현대百 무역센터점, '루이비통' 남성 전문매장 오픈

[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 600 등락률 -0.80% 거래량 13,818 전일가 75,400 2021.12.14 09:55 장중(20분지연) 관련기사 명품 '보복소비'에 … '연매출 1조' 백화점 일년새 2배로실적 믿고 기지개 펴는 백화점株현대백화점면세점, 소비자중심경영(CCM) 인증 획득 close 이 압구정본점에 이어 무역센터점에도 명품 브랜드 '루이비통'의 남성 전문매장을 열었다고 14일 밝혔다.

무역센터점 7층에 오픈한 루이비통 남성 매장은 188㎡(약 57평) 규모로, 루이비통 남성 컬렉션 아티스틱 디렉터 '버질 아블로(Virgil Abloh)'가 일본 패션 브랜드 휴먼 메이드(Human Made)의 설립자 니고와 협업해 보이는 LV²(LV 스퀘어드) 컬렉션 등 남성 전문의류와 액세서리를 선보인다.

은 이번 루이비통 매장 오픈과 함께 무역센터점 7층을 국내 최고 수준의 럭셔리 남성 브랜드 전문관으로 리뉴얼했다. 지난달부터 기존 입점해 있던 수입 남성 브랜드들을 새단장한데 이어 내년 상반기까지 해외 럭셔리 남성 브랜드 2~3개를 추가로 선보일 예정이다.

관계자는 "최근 압구정본점에 '멘즈 럭셔리관'을 선보인데 이어 무역센터점도 국내 최고 수준의 '남성 럭셔리 부띠끄'로 탈바꿈해 나갈 계획"이라며 "남성 고객의 발길을 끌기 위한 럭셔리 브랜드를 유치하는 것은 물론 다양한 프로모션을 전개해 나가겠다"고 말했다.

