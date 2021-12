SSG닷컴, ‘언더마이카 발마칸 코트’ 한정 수량 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 인기를 끌고 있는 국내 디자이너 스트리트 패션 브랜드 언더마이카의 대표 상품인 발마칸 코트를 한정 수량으로 선착순 판매한다고 14일 밝혔다.

언더마이카는 자체 온라인몰에서만 미리 정해진 시간에 한정 수량으로 제품을 판매하는 것으로 유명하다. 자체몰이 아닌 다른 채널에서 상품을 판매하는 것은 이번이 처음이다. SSG닷컴은 언더마이카 입점을 위해 올해 4월부터 7개월간 공을 들였다.

SSG닷컴 관계자는 “미래 핵심 고객인 MZ세대 고객을 확보하기 위해 올해 3분기에만 라이풀, 에이카화이트 등 브랜드를 들여와 판매하고 있다”며 “내년에도 약 500여개가 넘는 중소 국내 디자이너 브랜드를 추가로 들여와 육성하면서 패션 경쟁력을 한층 강화할 계획”이라고 말했다.

