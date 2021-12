김상현 롯데 대표 "새로운 변화 적극 지원 … 고객중심이 핵심 가치"

임기 시작 전 사내망 통해 임직원들과 인사

"빠른시일 내 조직 구성하고 전략·비전 공유할 것"

[아시아경제 조인경 기자] 롯데그룹의 유통사업군을 책임지게 된 김상현 총괄대표(부회장·사진)가 임직원들에게 '고객중심' 가치를 핵심 경영철학으로 제시하며 소통하는 리더가 되겠다고 약속했다.

김 대표는 13일 오후 롯데 사내망에 올린 편지 형식의 글을 통해 "고객과의 접점에 있는 모든 직원을 섬기는 리더십이야말로 고객 중심의 시작점"이라며 이같이 밝혔다. 김 대표는 그러면서 "고객이 원하는 것을 신속히 파악해 실행으로 옮기고, 고객을 위한 더 나은 라이프스타일을 지속적으로 제시하는 고객중심 조직으로 거듭나기 위해 다같이 노력해야 한다"고 당부했다.

한국P&G 대표와 동남아시아 총괄사장, 홈플러스 부회장, DFI 싱가포르&홍콩법인 대표 등을 지낸 김 대표는 지난달 롯데그룹 임원 인사에서 위기의 롯데 유통 사업을 책임질 '구원투수'로 영입됐다. 롯데의 유통 사업 총괄수장에 외부 출신이 선임된 것은 이번이 처음이다. 김 대표의 공식 임기는 내년 2월부터다.

김 대표는 "이번 임원인사에서 조직 내 큰 변화가 있었기에 많은 기대와 함께 향후 변화에 대한 우려도 있으리라 생각한다"며 "인사명령 이후로 그룹 주요 경영진 및 유통 계열사 대표들과 화상회의 등으로 지속 소통하고 있다"고 밝혔다. 또 "지난주에는 잠시 한국을 방문해 롯데그룹 및 국내 유통 산업 전반에 대해 파악하는 시간을 가졌다"며 "최대한 빠른 시일 내에 조직 구성 및 전략과 비전을 공유하기 위해 노력하고 있다"고 설명했다.

김 대표의 이같은 메시지는 최근 급격한 인사 변화에 맞닥뜨린 임직원들이 동요하지 않도록 다독이기 위한 것으로 풀이된다.

김 대표는 "새로운 변화와 혁신에 대한 열망이 여러분 사이에 존재한다고 생각한다"며 "자신의 역량을 마음껏 펼치고 새로운 변화를 이뤄나갈 수 있도록 지원하고 소통하는 리더가 되고자 한다"고 말했다.

롯데가 갖춘 장점은 극대화하고 부족한 부분은 빠르게 개선될 수 있도록 하겠다고도 강조했다. 김 대표는 "지금까지 우리가 잘해온 것은 더욱 강화하고, 방법을 알고는 있지만 미처 실행하지 못한 것은 신속하게 실행해 나가기 위해 노력할 것"이라며 "그 해결책을 찾는데 역량과 자원을 집중하고, 불필요한 허례허식은 과감하게 버리겠다"고도 덧붙였다.

