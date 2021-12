한국게임산업협회, 게임 웹진 '디스커버G' 안드로이드 버전 앱 출시

[아시아경제 강나훔 기자] 한국게임산업협회는 전문가들의 게임 이야기를 다루는 웹사이트 '디스커버 G'의 안드로이드 버전 애플리케이션(앱)을 신규 출시한다고 13일 밝혔다.

디스커버 G 앱은 일반 웹사이트에서는 제공하기 어려운 알람 기능이 보강 됐다. 새글이 등록될 때 팝업, 소리, 진동 방식으로 알람을 설정할 수 있다. 이 앱은 구글플레이 스토어에서 무료 다운로드가 가능하다. iOS용 앱은 추후 출시를 검토 중이다.

연말 특별기획으로 넥슨재단, 스마일게이트 희망스튜디오, NC문화재단, 넷마블 문화재단, 카카오게임즈의 사회공헌 영상도 게시한다. 사회공헌 활동과 관련해 현장에서 뛰고 있는 각 사 담당자들이 진솔한 이야기를 전한다.

강신철 한국게임산업협회 회장은 "디스커버 G는 오픈 이후 다채로운 범주와 새로운 주제의 이야기로 게임 이미지의 영역을 확대해 나가고 있다"며 "이번 앱 출시로 다양한 게임 이야기를 많은 분들이 보다 간편하게 접근할 수 있게 하고자 했다"고 말했다.

