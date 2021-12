[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 1,000 등락률 +1.75% 거래량 83,389 전일가 57,000 2021.12.13 14:19 장중(20분지연) 관련기사 DB손해보험, 소비자중심경영 대통령표창 수상DB손보, 서울시 유기견 반려동물보험 31일까지 무료 가입실손보험금 줄줄 샌다…최고 수령자 5명 중 4명, 도수치료에 7천만원 close 은 불법 의료광고로 백내장 다초점 렌즈 삽입술을 시행하는 43개 병원을 보건소에 신고 조치했다고 13일 밝혔다.

DB손보는 백내장 청구가 많은 병원 50곳을 대상으로 치료경험담, 시술행위 노출 및 제 3자 유인 등 불법의료광고 여부를 집중 확인한 결과, 43개 병원이 의료법 위반소지가 있는 허위·과장 등에 해당하는 것으로 예상되어 보건소 신고 조치했다고 설명했다.

보건소 측은 불법광고 삭제 등의 행정조치를 하고, 추가적인 행정조치를 검토 중에 있다.

DB손보 관계자는 "보험소비자들이 이러한 불법광고에 현혹되어 보험사기 피해자가 되지 않도록 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr