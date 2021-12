기관·외국인 매수세 힘입어…코스피 상승 출발

코스닥도 상승 출발했지만…하락 전환되는 등 변동성 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 코스피가 상승 출발했다. 하지만 외국인과 기관이 코스닥에선 팔아치우고 있다.

13일 코스피는 전일 대비 0.31%(9.44포인트) 상승한 3019.67로 장을 출발했다. 이날 오전 9시22분 3029.32까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 비교적 거세다. 외국인과 기관은 각각 202억원, 618억원을 순매수했다. 개인은 775억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 운수장비의 상승폭은 1.69%로 가장 컸다. 이어 전기전자(1.09%), 제조업(0.78%), 운수창고(0.68%), 철강금속(0.62%) 등 순이었다. 전기가스업(-1.32%), 비금속광물(-0.48%), 서비스업(-0.35%), 의약품(-0.17%), 건설업(-0.08%) 등 업종 순으로는 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 2,100 등락률 +2.46% 거래량 1,048,757 전일가 85,400 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓ close 의 상승폭은 2.81%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 2,500 등락률 +2.07% 거래량 781,732 전일가 120,500 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 솔루스첨단소재, SK하이닉스 '반도체 초극박 소재' 승인 획득SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수 close (2.07%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 5,000 등락률 +2.41% 거래량 263,478 전일가 207,500 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓현대차그룹 5개사 'DJSI 월드지수' 편입 "ESG성과 인정" close (1.93%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 1,000 등락률 +1.30% 거래량 2,863,363 전일가 76,900 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 삼성 비스포크 정수기, 美 NSF서 미세플라스틱 제거 인증 획득외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수삼성전자, '고객경험'에 미래 걸었다…'뉴삼성' 밑그림 완성(종합) close (1.17%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 64,100 전일대비 700 등락률 +1.10% 거래량 362,228 전일가 63,400 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수 close (0.79%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 718,000 전일대비 9,000 등락률 +1.27% 거래량 35,621 전일가 709,000 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓ close (0.28%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 396,000 전일대비 1,000 등락률 +0.25% 거래량 54,256 전일가 395,000 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (0.13%) 등 순이었다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 735,000 전일대비 5,000 등락률 -0.68% 거래량 50,283 전일가 740,000 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (-0.81%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 896,000 전일대비 5,000 등락률 -0.55% 거래량 10,407 전일가 901,000 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓ close (-0.33%) 등 순으로는 하락했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 146,541 전일가 122,500 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close 는 보합을 나타냈다.

이날 코스닥은 전일 대비 0.27%(2.70포인트) 상승한 1014.27로 거래를 시작했다. 하지만 오전 9시10분을 기점으로 1010선을 하회하는 등 하락 전환되는 등 변동성을 보이고 있다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 632억원, 94억원을 팔아치웠다. 개인은 737억원을 사들였다.

약세를 나타낸 업종이 다수다. 디지털콘텐츠의 하락폭은 2.48%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-1.14%), IT S/W&SVC(-0.94%), 기타서비스(-0.90%), 오락·문화(-0.72%) 등 순으로 하락했다. 통신서비스(1.23%), 소프트웨어(1.12%), 기계·장비(1.09%), 반도체(0.94%), 운송(0.71%) 등 순으로는 상승했다.

하락한 시총 상위 10개 종목이 다수다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 159,500 전일대비 11,600 등락률 -6.78% 거래량 557,212 전일가 171,100 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close 의 낙폭은 5.44%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 120,900 전일대비 3,900 등락률 -3.13% 거래량 177,512 전일가 124,800 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓ close (-3.04%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 85,300 전일대비 1,800 등락률 -2.07% 거래량 185,623 전일가 87,100 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓외국인·기관 러브콜에 알테오젠, 반등 성공코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (-2.76%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,250 전일대비 350 등락률 -0.96% 거래량 141,344 전일가 36,600 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 상승폭 줄인 韓증시…삼천피·천스닥은 사수코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close (-0.96%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 517,400 전일대비 1,900 등락률 -0.37% 거래량 51,421 전일가 519,300 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "에코프로비엠, 2023년까지 실적으로 보여줄 것"韓 양극재株, 수요 호조에 가격 인상 기대감 반영될까?코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓ close (-0.91%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,400 전일대비 600 등락률 -0.66% 거래량 294,978 전일가 91,000 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (-0.55%) 등 순이었다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 205,400 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 106,060 전일가 205,900 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 韓 양극재株, 수요 호조에 가격 인상 기대감 반영될까?코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓ close (0.92%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 125,500 전일대비 600 등락률 +0.48% 거래량 25,524 전일가 124,900 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"코스피, 이달 첫 쉬어가기...3000선 약세 close (0.40%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,100 전일대비 600 등락률 +0.73% 거래량 92,934 전일가 82,500 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적" close (0.36%) 등 순으로는 올랐다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 402,900 2021.12.13 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수세에 2968선 마감…오미크론 우려 해소 영향코스피, 외국인 매수세에 상승 전환…2970선 상승흔들리는 제약·반도체株…코스피 2937선으로 밀려 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr